Путин о деле Севастиди: Не понимаю суть претензий к ней

В ходе пресс-конференции 23 декабря президент РФ Владимир Путин обещал разобраться в ситуации с делом россиянки Оксаны Севастиди, осужденной за госизмену. Когда главу государства спросили о судьбе женщины, Путин отметил, что судебная система в России независимая, поэтому он не в курсе, что за приговор был вынесен.

«Но если, как вы говорите, женщина написала СМС о том, что она видела, а это видели все, то тогда, действительно, это странно. Не понимаю суть претензий к ней, но посмотрю», – обещал президент.

Напомним, что Оксану Севастиди осудили на 7 лет колонии за СМС приятелю в Грузию о танках, якобы следующих в сторону Абхазии. На данный момент приговор обжалуется.