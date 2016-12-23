Путин попросил не спекулировать на теме гибели польского президента Качиньского

Корреспондент из Польши на большой пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным 23 декабря попросил сообщить о том, как идет расследование авиакатастрофы с бортом польского президента.

«Надо прекратить всякие спекуляции на этот счет. Трагедия произошла страшная. Я лично читал расшифровку, как человек вошел в кабину пилотов и требовал посадки. Пилот ему отвечает – не могу. На что вошедший говорит – я не могу доложить это начальству, делай, что хочешь. Мы делаем все, чтоб расследовать это, не надо использовать случившееся для нагнетания отношений», – ответил Путин.

Напомним, авиакатастрофа произошла в апреле 2010 года. Лех Качиньский в составе польской делегации летел на траурные мероприятия в Катынь. При заходе на посадку в аэропорту Смоленска борт президента Польши разбился. Погибли 96 человек.