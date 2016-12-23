Шестерых российских лыжников отстранили от соревнований. Финал КМ в Тюмени не пройдет

Международная федерация лыжного спорта (FIS) сообщила о переносе финала Кубка мира, который должен был состояться в марте в Тюмени, в другую страну. Решение было принято после того, как Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) отказалась от проведения этого соревнования.

«ФЛГР сообщила FIS о своей решимости укрепить авторитет в лыжном сообществе и о своей готовности бороться за чистоту спорта. И в качестве первого шага на этом пути ФЛГР вернула право на проведение финала Кубка мира по лыжным гонкам», — говорится в пресс-релизе FIS.

Финал Кубка мира по лыжным гонкам стал уже четвертым крупным турнирам по зимним видам спорта, перенесенным из России за последнее время. Ранее Международная федерация бобслея и скелетона перенесла чемпионат мира, который должен был состояться в Сочи в 2017 году, а накануне было объявлено о переносе из Тюмени этапа Кубка мира по биатлону и из Челябинска — финала Кубка мира по конькобежному спорту.

Также FIS сообщила о начале расследования в отношении российских лыжников, упомянутых в докладе Ричарда Макларена. Речь идет о шести российских лыжниках, чьи имена были указаны в докладе независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. Имена спортсменов не называются, так как расследование не закончена и их вина не доказана.

Все шесть спортсменов отстранены от участия в соревнованиях, проводимых под эгидой FIS. Дисквалификация вступила в силу 22 декабря. Расследование в отношении этих лыжников будет проводить дисциплинарная комиссия МОК, так как речь идет о нарушениях, допущенных на Олимпиаде в Сочи. FIS будет оказывать содействие этой комиссии, говорится в пресс-релизе Федерации.

Ранее шведское издание Expressen сообщило со ссылкой на свои источники, что во второй части доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена упоминались Александр Легков, Максим Вылегжанин и Никита Крюков.