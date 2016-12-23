«Глоракс» добилась повышения застройки на намыве Васильевского острова

Комиссия по землепользованию и застройке Смольного согласовала повышение застройки на 6 участках компании «НТВО», основная доля в которой принадлежит «Глоракс» Андрея Биржина.

Комиссия согласилась повысить застройку с 40 до 53-69 метров, в зависимости от участка, рассказал «Фонтанке» участник заседания Александр Карпов, помощник депутата ЗакСа Оксаны Дмитриевой. Информацию подтвердили в комитете по градостроительству и архитектуре.

Причиной стали неблагоприятные для застройки геологические условия. Грунты необходимо доконсолидировать — уплотнить, что увеличивает затраты на стройку, объяснил Александр Карпов. Возведение более высотных зданий должно эти вложения окупить.

По словам Александра Карпова, повышение застройки не будет заметно из исторического центра. Перед принятием решения КГА проанализировал параметры проекта с помощью 3D-модели города.

В 2015-м году «Глоракс» провела архитектурный конкурс на застройку 15 га на намыве Васильевского острова. Участки находятся в южной части, рядом с Морским пассажирским портом. Условия конкурса изначально предусматривали строительство жилья высотой более 40 метров. Уже в 2016-м компания добилась перевода 10 га на намыве под жилую застройку. А теперь — согласовала и повышение высоты.

По данным базы СПАРК, компания «НТВО» на 85% принадлежит ООО «Глоракс», на 15% – инвестиционной компании «Ренорд-Инвест» Андрея Смирнова.