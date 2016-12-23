Путин спрогнозировал рост цены на нефть

Владимир Путин предполагает, что цена на нефть может вырасти. Об этом он сообщил в ходе ежегодной пресс-конференции. По словам президента, точно сказать это, конечно, никто не может, однако Минэнерго делает прогноз, что с рынка уйдут излишки производства нефти и цены стабилизируются. Также Россия и сама сокращает добычу, и это уже сказывается на цене за баррель.

"С января по июнь мы должны сократить добычу на 300 тыс. баррелей. Разница в цене на нефть в 10 долларов даст прирост бюджета на 1 триллион 750 млрд рублей", – заявил он.

По словам президента, бюджет РФ на 2016 год верстался исходя из более оптимистичных прогнозов, однако «мы приспособились».