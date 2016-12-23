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23.12.2016 14:08
21 Комментариев

Путин спрогнозировал рост цены на нефть

Владимир Путин предполагает, что цена на нефть может вырасти. Об этом он сообщил в ходе ежегодной пресс-конференции. По словам президента, точно сказать это, конечно, никто не может, однако Минэнерго делает прогноз, что с рынка уйдут излишки производства нефти и цены стабилизируются. Также Россия и сама сокращает добычу, и это уже сказывается на цене за баррель.

"С января по июнь мы должны сократить добычу на 300 тыс. баррелей. Разница в цене на нефть в 10 долларов  даст прирост бюджета на 1 триллион 750 млрд рублей", – заявил он. 

По словам президента, бюджет РФ на 2016 год верстался исходя из более оптимистичных прогнозов, однако «мы приспособились».


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комментарии пользователей (21)
ab-cook
23 декабря 2016 г. 22:30
Абсолютно в тему https://www.youtube.com/watch?v=q8afvDhXevI
Клапауциус
23 декабря 2016 г. 21:43
klonov: По поводу Фердинанда Маркоса вряд ли общественное мнение сильно хорошее было. Это не помешало ему встретить старость вдали от родной страны и при большей части "заработанных" на ниве президенства капиталов.
klonov
23 декабря 2016 г. 21:41
ilves: Думаете удастся за два года так изменить общественное мнение на Западе ?
математик
23 декабря 2016 г. 20:09
ilves: Что на Западе, что на Востоке — одни и те же ценности. ничем не отличается.
ilves
23 декабря 2016 г. 19:02
klonov: Есть деньги, перед которыми любое правосудие бессильно. (с) При всем моем уважении к западной системе ценностей, есть сильное подозрение что краб со товарищи уже прикупили себе индульгенции...
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