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23.12.2016 14:08

Минкультуры предписало приостановить реновацию квартала у парка Александрино

Управление Минкультуры по Северо-Западному федеральному округу поручило городскому комитету по охране памятников приостановить строительство ЖК «Бенуа-2» и «Шереметьевский дворец» компании «Воин В». Об этом ведомство сообщило в ответе активистам «Группы ЭРА».

Градозащитники пожаловались в Минкультуры в ноябре. По их мнению, стройка испортит вид на усадьбу И.Г. Чернышева Александрино, федеральный памятник культуры. Построенный корпус «Бенуа» уже вторгся в панораму усадьбы с проспекта Стачек, утверждают в «Группе ЭРА».

Ответ от Минкультуры датирован 20 декабря. Ведомство сообщило, что проверит работу КГИОП по сохранению памятника.

Строительство «Бенуа-2» пока не ведется, говорит местная активистка Наталья Баланюк. Горожане подали иск об отмене разрешения на строительство, и работы остановили из-за обеспечительных мер суда. «Шереметьевский дворец» – активно возводится. Без праздников и выходных», – недовольна Баланюк. Девятиэтажный корпус, рассчитанный на 325 квартир, достроен до третьего этажа.

Компания «Воин В» Олега Глущенко застраивает квартал 2А Ульянки в рамках программы реновации. С 2008 года компания возвела 3 жилых дома примерно на 356 квартир. Для расселения жителей хрущевок предназначено 90 квартир из них.

Против реновации квартала активно протестуют местные жители и градозащитники. В квартале расселяется только часть домов. Для остальных жителей реновация оборачивается уплотнительной застройкой. Новые дома строятся вплотную к уже существующим, новой социальной инфраструктуры предусмотрено недостаточно, а существующие проезды не рассчитаны на рост числа машин, говорят активисты.

В прошлом году жители через суд добились отмены проекта планировки квартала и теперь оспаривают разрешения на строительство. В конфликт между жителями и застройщиком оказался втянут экс-депутат ЗакСа Вячеслав Нотяг. Он арестован по подозрению в вымогательстве у «Воина В» ради помощи в затухании конфликта.


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