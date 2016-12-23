Путин пообещал, что убийство посла Карлова не отразится на отношениях России и Турции

Президент Путин заверил, что отношения России и Турции будут развиваться.

Отвечая на вопрос, связанный с убийством российского посла Карлова, президент в пятницу, 23 декабря, на большой пресс-конференции заявил, что «проникновение деструктивных элементов в госструктуры Турции, правоохранительные органы носят глубокий характер».

Президент РФ не стал никого обвинять и заверил, что «будем стремиться развивать турецкие отношения». «Нам удавалось в последний год, после нормализации отношений, удавалось находить компромиссы», – говорит Путин.