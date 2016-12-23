В «Конструктор правовых документов» системы ГАРАНТ подключены учетные политики на 2017 год
«Конструктор правовых документов» системы ГАРАНТ пополнился учетными политиками для коммерческих организаций и для государственных (муниципальных) учреждений на 2017 год.
Учетная политика для коммерческих организаций на 2017 год включает в себя две учетные политики – для целей бухгалтерского и налогового учета и сопровождается пояснениями экспертов компании «Гарант» об изменениях, которые необходимо иметь в виду при ее составлении.
В учетной политике для целей бухгалтерского учета учтены все новые положения, принятые Минфином в июне 2016 года, касающиеся субъектов, имеющих право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета (бухгалтерской отчетности). Для индивидуальных предпринимателей предусмотрена возможность подготовить приказ об утверждении учетной политики и составить учетные политики по УСН, ЕНВД и ЕСХН.
Изменений, которые могли бы повлиять на учетную политику налогоплательщика в 2017 году, и которые следовало бы учесть при ее принятии для целей налогообложения, внесено не было.
Учетная политика для государственных (муниципальных) учреждений на 2017 год также состоит из двух учетных политик – для целей бухгалтерского и налогового учета.
В первую добавлены положения, которые в 2016 году были оформлены отдельным приказом о внесении изменений в учетную политику на 2016 год и обусловлены приказами Минфина России от 1 марта 2016 г. № 16н, от 30 ноября 2015 г. № 184н, от 31 декабря 2015 г. № 229н, от 31 декабря 2015 г. № 227н и № 228н, а также Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. № 406-ФЗ. Добавлены новые положения, определяющие порядок учета активов, обязательств и расчетов, которые не вошли в предыдущие версии. Одним из значимых изменений является редакция раздела «Санкционирование». Подробнее о произошедших изменениях можно посмотреть в «Обзоре изменений Конструктора учетной политики для целей бухгалтерского учета на 2017 год по сравнению с 2016 годом», подготовленном экспертами компании "Гарант".
Вторая учетная политика – для целей налогообложения на 2017 год изменилась незначительно, в нее были добавлены положения, которые в 2016 году были оформлены отдельным приказом о внесении изменений.
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