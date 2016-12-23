В «Конструктор правовых документов» системы ГАРАНТ подключены учетные политики на 2017 год

«Конструктор правовых документов» системы ГАРАНТ пополнился учетными политиками для коммерческих организаций и для государственных (муниципальных) учреждений на 2017 год.

Учетная политика для коммерческих организаций на 2017 год включает в себя две учетные политики – для целей бухгалтерского и налогового учета и сопровождается пояснениями экспертов компании «Гарант» об изменениях, которые необходимо иметь в виду при ее составлении.

В учетной политике для целей бухгалтерского учета учтены все новые положения, принятые Минфином в июне 2016 года, касающиеся субъектов, имеющих право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета (бухгалтерской отчетности). Для индивидуальных предпринимателей предусмотрена возможность подготовить приказ об утверждении учетной политики и составить учетные политики по УСН, ЕНВД и ЕСХН.

Изменений, которые могли бы повлиять на учетную политику налогоплательщика в 2017 году, и которые следовало бы учесть при ее принятии для целей налогообложения, внесено не было.

Конструктор правовых документов

Учетная политика для государственных (муниципальных) учреждений на 2017 год также состоит из двух учетных политик – для целей бухгалтерского и налогового учета.

В первую добавлены положения, которые в 2016 году были оформлены отдельным приказом о внесении изменений в учетную политику на 2016 год и обусловлены приказами Минфина России от 1 марта 2016 г. № 16н, от 30 ноября 2015 г. № 184н, от 31 декабря 2015 г. № 229н, от 31 декабря 2015 г. № 227н и № 228н, а также Федеральным законом от 29 декабря 2015 г. № 406-ФЗ. Добавлены новые положения, определяющие порядок учета активов, обязательств и расчетов, которые не вошли в предыдущие версии. Одним из значимых изменений является редакция раздела «Санкционирование». Подробнее о произошедших изменениях можно посмотреть в «Обзоре изменений Конструктора учетной политики для целей бухгалтерского учета на 2017 год по сравнению с 2016 годом», подготовленном экспертами компании "Гарант".

Вторая учетная политика – для целей налогообложения на 2017 год изменилась незначительно, в нее были добавлены положения, которые в 2016 году были оформлены отдельным приказом о внесении изменений.

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