Путин о налоговых сборах: Я в курсе, но подробностей не знаю

Журналист Первого канала в ходе пресс-конференции 23 декабря спросил президента РФ Владимира Путина о налогах и налоговых сборах.

«У нас вроде медицина бесплатная, но часть услуг платная. Образование — также, но приходится за часть услуг доплачивать. Платные парковки подбираются к спальным районам. В курсе ли вы? И чего ждать?» – спросил корреспондент.

По словам президента, он в курсе, но деталей не знает. Тем не менее глава государства отметил, что в ближайшее время будет создан реестр всех налоговых сборов, «чтобы понимать, что в стране происходит».

Также Путин высказался о дифференцированном налогообложении: «Когда вводили плоскую налоговую шкалу, было много сомнений. Я боялся, как бы бюджет не потерял доходы. Будет ли обеспечена социальная справедливость?»

По словам Путина, он считает нецелесообразным переход на дифференцированное налогообложение, так как социальная справедливость и так обеспечена льготами и другими средствами.