Граждан Сирии и Алжира будут судить за попытку нелегально попасть в Финляндию за полторы тысячи евро

Два иностранных гражданина обвиняются в даче взятки в полторы тысячи евро сотруднику ФСБ за нелегальное перемещение через российско-финскую границу. Обвиняемые были пойманы за руку в рамках оперативного эксперимента.

О завершении следственных мероприятий обвинительным заключением 23 декабря сообщает прокуратура Петербурга. На скамье подсудимых окажется гражданин Сирийской Арабской Республики Вахба Нахеда и гражданин Алжирской Республики Буруби Мохаммед Рамзи.

Вахба Нахед живет в Петербурге с 2013 года по виду на жительство, однако, по версии следствия, он планировал переезжать в Европейский союз. Предположительно, в сентябре 2016 года в этом деле ему предложил помощь знакомый. Буруби Мохаммед Рамзи, как считают правоохранители, взял на себя процесс переговоров с ФСБ. За 1,5 тысячи евро, или примерно 100 тысяч рублей, Нахеда должны были беспрепятственно пропустить на территорию Финляндии.

Процесс передачи денег состоялся в октябре 2016-го, сообщает прокуратура. «Продажным» сотрудником ФСБ оказался оперативник, занятый в оперативном эксперименте. Оба обвиняемых были задержаны на месте.

Уголовное дело направлено в суд Петроградского района для рассмотрения по существу.