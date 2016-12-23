Путин заступился за трудовых мигрантов с Украины

Глава государства Владимир Путин полностью поддерживает безвизовый режим между Украиной и Европой. Об этом в пятницу, 23 декабря, Путин заявил на большой пресс-конференции.

«Я полностью это поддерживаю», – сказал Путин и добавил, что отмена виз между Украиной и странами ЕС станет «серьезной нагрузкой на рынок труда».

Сейчас в России, по оценке президента, работают 3 млн украинцев, которые так же могут мигрировать в Европу.

Российский президент уверен, что украинцы вместе с отменой виз должны получить право на работу в ЕС. Иначе украинские мигранты не будут социально защищены.

«Это будет жесткая эксплуатация, и это плохо», – считает Путин.

Большая пресс-конференция – 2016 с главой государства проходит в пятницу, 23 декабря, в Москве в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной.