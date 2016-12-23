Путин об украинских разведчиках: Пора это все прекратить

На пресс-конференции 23 декабря президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос украинского журналиста, попросившего отпустить своего коллегу из агентства «Укринформ» Романа Сущенко, так как тот «под пытками признался в шпионаже», и кинорежиссера Олега Сенцова. Также представитель украинской прессы уточнил, понимает ли президент Путин, что русские «надолго останутся для украинцев оккупантами».

«Хорошо было бы добиться того, чтобы в Донбассе украинскую армию не считали оккупантами. Вот о чем нужно думать», – отметил российский глава государства.

Путин добавил, что он и его коллеги делают все для того, чтобы произвести обмен заключенными, однако украинская сторона выставляет свои условия и отказывается выдавать отдельных уже осужденных россиян.

«Что касается кинорежиссера и журналиста, они должны заниматься своими делами. Что делать, если режиссер готовил теракты? Чем он отличается от кадрового сотрудника военной разведки?» – спросил Путин.

Он добавил, что задержанные сотрудники украинской разведки сейчас дают признательные показания и выдают все явки и пароли, в том числе в Крыму.

«Одно подтверждает другое: надо это все прекратить», – добавил президент.