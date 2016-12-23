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23.12.2016 13:51
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Всего 18 тысяч рублей, чтобы достойно выступить в Хельсинки

В феврале 2017 года молодая петербургская команда по регби на колясках сыграет товарищеский матч со сборной из Хельсинки. Чтобы наши ребята достойно выступили, БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» просит помочь собрать 18 000 рублей для замены покрышек на игровых колясках спортсменов. (СБОР ЗАКРЫТ)
Всего 18 тысяч рублей, чтобы достойно выступить в Хельсинки

Регби на колясках – один из самых молодых видов паралимпийского спорта, впервые был представлен на Паралимпиаде-2000 в Сиднее. Игра объединяет элементы баскетбола, футбола и хоккея. Матчи проводятся на баскетбольной площадке с использованием волейбольного мяча. Это практически единственный командный вид спорта, доступный людям с травмами шейного отдела позвоночника.

В Петербурге первый клуб регби на колясках был зарегистрирован лишь летом 2016 года, но ребята стремительно развиваются. Сегодня в сборной тренируется восемь спортсменов. На чемпионате России команда была самой молодой и замкнула пятерку сильнейших, а один из игроков Руслан Рамазанов получил приз «Лучший новичок сезона». Сейчас регбисты готовятся к новым стартам – ближайший матч они сыграют в феврале со сборной из Хельсинки. Первый товарищеский матч с этой командой был проведен в августе 2016 года. Тогда ребята получили ценные советы от опытных финских игроков и освоили новые приемы.

– Если за 2016 год мы смогли организовать команду с нуля, то за следующий год мы планируем попасть в тройку сильнейших команд в России. Очень хочется получить как можно больше опыта в международных соревнованиях, – отмечает Владимир Бусыгин, директор «Спортивного клуба регби на колясках».

Чтобы при новой встрече с финнами показать высокий результат, петербургским спортсменам, кроме регулярных тренировок, нужна и наша помощь. Коляски, на которых выступают регбисты, мягко говоря, не очень новые, и сейчас необходимо обновить на них бескамерные покрышки. Чтобы отремонтировать четыре коляски, требуется собрать 18 000 рублей.

Сделать пожертвование можно на платформе Благо.ру.

Команда БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» и все спортсмены будут благодарны за помощь в любом объеме!

Вместе мы победим!


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