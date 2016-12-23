Всего 18 тысяч рублей, чтобы достойно выступить в Хельсинки
Регби на колясках – один из самых молодых видов паралимпийского спорта, впервые был представлен на Паралимпиаде-2000 в Сиднее. Игра объединяет элементы баскетбола, футбола и хоккея. Матчи проводятся на баскетбольной площадке с использованием волейбольного мяча. Это практически единственный командный вид спорта, доступный людям с травмами шейного отдела позвоночника.
В Петербурге первый клуб регби на колясках был зарегистрирован лишь летом 2016 года, но ребята стремительно развиваются. Сегодня в сборной тренируется восемь спортсменов. На чемпионате России команда была самой молодой и замкнула пятерку сильнейших, а один из игроков Руслан Рамазанов получил приз «Лучший новичок сезона». Сейчас регбисты готовятся к новым стартам – ближайший матч они сыграют в феврале со сборной из Хельсинки. Первый товарищеский матч с этой командой был проведен в августе 2016 года. Тогда ребята получили ценные советы от опытных финских игроков и освоили новые приемы.
– Если за 2016 год мы смогли организовать команду с нуля, то за следующий год мы планируем попасть в тройку сильнейших команд в России. Очень хочется получить как можно больше опыта в международных соревнованиях, – отмечает Владимир Бусыгин, директор «Спортивного клуба регби на колясках».
Чтобы при новой встрече с финнами показать высокий результат, петербургским спортсменам, кроме регулярных тренировок, нужна и наша помощь. Коляски, на которых выступают регбисты, мягко говоря, не очень новые, и сейчас необходимо обновить на них бескамерные покрышки. Чтобы отремонтировать четыре коляски, требуется собрать 18 000 рублей.
Сделать пожертвование можно на платформе Благо.ру.
Команда БФ «ТОЧКА ОПОРЫ» и все спортсмены будут благодарны за помощь в любом объеме!
Вместе мы победим!