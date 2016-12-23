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23.12.2016 13:42
Гомеопатия: Лекарство или надувательство?
"Национальный совет по гомеопатии" проиграл иск против редакции журнала «Вокруг света» из-за статьи, в которой был представлен критический взгляд на гомеопатию. Ранее в США обязали гомеопатов указывать на упаковке "ненаучность" препарата. Обсудили тему в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис].
На связь со студией вышел химик, технолог Белков Сергей. В качестве его оппонента выступил Владимир Мищенко, президент Российского гомеопатического общества, с 1989 по 2014 год – руководитель Московского гомеопатического центра:
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