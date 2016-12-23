Гомеопатия: Лекарство или надувательство?

23.12.2016 13:42

Фото: Сергей Коньков / ДП

"Национальный совет по гомеопатии" проиграл иск против редакции журнала «Вокруг света» из-за статьи, в которой был представлен критический взгляд на гомеопатию. Ранее в США обязали гомеопатов указывать на упаковке "ненаучность" препарата. Обсудили тему в эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис].