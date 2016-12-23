Журналист из Петербурга попросил Путина пригласить его на Госсовет

На большой пресс-конференции Владимира Путина 23 декабря проблемы экологии поднял журналист из Санкт-Петербурга Сергей Лисовский, который представляет газету «Общество и экология».

Лисовский попросил президента пригласить его на Госсовет 27 декабря 2016 года, где будут обсуждаться экологические вопросы.

Путин пригласил петербуржца и отметил, что такая помощь нужна.

Подчеркнув важность решения экологических проблем, президент анонсировал изменения в нормативную базу «для сохранения лесов».

Большая пресс-конференция – 2016 с главой государства проходит в пятницу, 23 декабря, в Москве в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной.