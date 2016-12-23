Путин защитил хакеров, вскрывших почту демократов в США

Президент РФ Владимир Путин опроверг свое вмешательство в выборы в США. Соответствующий вопрос на пресс-конференции 23 декабря задал журналист Би-би-си.

Корреспондент также отметил, что Россия якобы стоит за хакерскими атаками, и попросил подтвердить сообщения СМИ об использовании Бараком Обамой «красного телефона» для связи с Кремлем.

«Я уже сказал, что проигравшая сторона всегда ищет оправдания на стороне. Лучше бы в себе искали проблемы. Какие-то хакеры вскрыли почту демократической партии США. Но, как совершенно правильно сказал избранный президент Трамп, хакеры могли находиться и не в России», – отметил президент РФ.

При этом, по мнению президента, информация хакеров была правдивой. «Хакеры показали манипуляцию общественным мнением со стороны демократической партии, после чего руководитель национального комитета демократической партии подал в отставку», – заключил он.

Также президент прокомментировал свое общение с Бараком Обамой. «Я никогда не раскрываю то, о чем я с глазу на глаз говорю со своими коллегами. Если чей-то помощник что-то рассказал, спросите моего — вот Дмитрий Песков сидит».