В Telegram появятся еврейские стикеры

В мессенджере Telegram могут появиться "еврейские стикеры" – специально к Хануке.

Как сообщает стартап JEvents, который через мобильное приложение и сайт jevents.ru освещает еврейские события Петербурга, компания приготовила к празднику Ханука, который начнется 24 декабря, набор еврейских стикеров.

Они собраны так, чтобы отражать самые популярные эмоции с откровенно еврейским колоритом.

Стикеры уже доступны в Telegram.

Заявки на публикации набора уже поданы в Facebook, Viber и "ВКонтакте".