МОК начал расследование против 28 российских олимпийцев в Сочи

Международный Олимпийский комитет (МОК) открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских атлетов, которые попали в доклад Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о махинациях с допинг-пробами во время Олимпиады в Сочи. Об этом сообщается на сайте МОК.

Допинг-пробы 28 российских атлетов, которые указаны в докладе ВАДА, будут отправлены на повторный анализ. Сами образцы не показали положительного результата, но могут быть обнаружены следы манипуляций с пробирками, уточняется в сообщении. Результатом проверок может стать введение дополнительных санкций.

На данный момент МОК наложил санкции на 27 российских спортсменов, участвовавших в Олимпийских играх в Пекине в 2008 году и в Лондоне в 2012 году.

Напомним, допинговый скандал вокруг наших спортсменов разгорелся в 2016 году, когда независимая комиссия ВАДА под руководством Ричарда Макларена опубликовала две части доклада о проблемах допинга в российском спорте. Первая часть вышла за две недели до старта Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Отправной точкой расследования стало интервью бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, в котором он рассказал о «тайной допинговой лаборатории», действующей на протяжении всей Олимпиады в Сочи.

Несмотря на призывы ВАДА отстранить всех, наши спортсмены в Рио-де-Жанейро попали, но в усеченном составе, а вот параолимпийцы к Олимпиаде-2016 допущены не были.

Если первую часть доклада критики называли голословной, то во второй части Макларен представил уже вещественное доказательство фальсификации допинг-проб на Олимпиаде в Сочи. Это привело к перепроверке проб спортсменов с Олимпийских игр 2012 и 2014 годов.