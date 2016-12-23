Путин о гонке вооружений: Не мы это придумали, мы вынуждены отвечать на этот вызов

На пресс-конференции 23 декабря президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос журналиста Би-би-си о новой гонке вооружений.

«Не мы это придумали, мы вынуждены отвечать на этот вызов», – заявил президент и отметил, что, когда другая страна создает «защитный ядерный зонтик», Россия вынуждена делать то же самое. Путин отметил, что предпосылки для гонки вооружений были созданы, когда США вышли из договора по противоракетной обороне.

При этом президент сообщил, что Российская Федерация не собирается тратить на это больше ресурсов, чем это будет «по карману».

«Надеюсь, что слушатели и зрители Би-би-си знают, что в Турции, в Нидерландах, в Великобритании происходит обновление американского ядерного оружия», – добавил глава российского государства.