Путин: Долг бюджетов регионов РФ превысил 2 триллиона рублей

Президента РФ Владимира Путина на большой пресс-конференции 23 декабря спросили о том, как правительство будет помогать регионам РФ, которые накопили огромные бюджетные долги.

"Это вопрос серьезный, задолженность не должна быть больше 50 процентов собственных доходов. Только 5 регионов нарушили этот принцип, и им нужна особая поддержка – они требуют особого внимания», – говорит Путин.

Президент сообщил, что совокупный бюджетный долг регионов РФ – свыше 2 трлн рублей. В текущем году 380 млрд было потрачено на то, чтобы субъекты могли перекредитоваться - погасить коммерческие кредиты и взять у государства под 1 символический процент.

"Эта работа будет продолжена в 2017 году. У нас предусмотрены на это ресурсы", – заявил президент.

Большая пресс-конференция – 2016 с главой государства проходит в пятницу, 23 декабря, в Москве в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной.