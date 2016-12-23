Президент РФ: Деятельность антидопинговых агентств должна быть прозрачной

Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 23 декабря по итогам года ответил на злободневный вопрос «Советского спорта» о допинге. По словам главы государства, Россия не создает собственной системы допинга и не поддерживает это.

«СК и прокуратура расследуют все, что связано с применением допинга, и органы доведут эти дела до логического завершения», – пообещал президент.

По поводу бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова (который рассказал ВАДА про допинг), Путин отметил, что до этого тот работал в Канаде, а потом «приезжал в Россию и, будучи назначен на высокую должность, таскал сюда всякую гадость».

«Превратил это в собственный бизнес. Потом, когда его раскрыли, он удрал и «начал все сливать»», – сообщил президент.

«По поводу ВАДА я не буду давать оценку. Совершенно точно, что деятельность любого антидопингового агентства должна быть прозрачной. Это что? Оборонная сфера? Нет? Надо очистить спорт от всякой политики», – подытожил Путин.