Путин рассказал, как чувствует себя в статусе «самого влиятельного человека мира»

На большой пресс-конференции 23 декабря журналисты заявили Владимиру Путину: в США российскому президенту симпатизируют 37 процентов избирателей-республиканцев.

«Рейган бы перевернулся в гробу. Вы можете манипулировать миром, рассаживать президентов. Как вы ощущаете себя в кресле самого влиятельного человека мира?» – спросил один из представителей прессы.

Путин ответил, что все попытки свалить неудачи действующей администрации США на внешние факторы у него «вызывают некоторые вопросы и некоторые соображения».

«Выборы в Сенат, где у республиканцев большинство, – это тоже моя работа»? – спросил российский президент.

Путин ответил, что не относит поддержку американцев на свой счет. Он считает, что у действующей администрации США есть системные проблемы.

«Есть разрыв – что такое хорошо и что такое плохо - у элит и широких масс. Что значительная часть республиканцев поддерживает российского президента, отношу не на свой счет», – сказал национальный лидер.

Большая пресс-конференция – 2016 с главой государства проходит в пятницу, 23 декабря, в Москве в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной.