В Петербурге четверо водителей неисправных маршруток отправлены под суд

В Петербурге четверых водителей подозревают в перевозке пассажиров на небезопасном транспорте. Прокуратура обвиняет Тухтабоя Норматова, Толиба Гафурова, Асадбека Азамова, Музаффара Мустафакулова в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом 23 декабря сообщила прокуратура Петербурга.

Водители, по данным ведомства, попались дважды за один день. Сначала, по версии следствия, внимание ГИБДД привлекли подозрительные транспортные средства под управлением обвиняемых. Сотрудники транспорт остановили, проверили и нашли такие нарушения, при которых ездить и возить людей запрещено. Водителей привлекли к административной ответственности и отпустили, напомнив, что в следующий раз привлекать будут уже по Уголовному кодексу. Водители, по версии следствия, предупреждению не вняли и продолжили перевозить пассажиров. За это их в тот же день задержали снова, сообщают в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Вердикт по делу о нерадивых перевозчиках вынесет Калининский районный суд.