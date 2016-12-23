Шойгу отчитался Путину о завершении операции по освобождению Алеппо

Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о полном выводе боевиков из Алеппо. Трансляцию встречи вел телеканал «Россия-24».

По словам главы Минобороны, операция по освобождению города прошла в два этапа при «тесном контакте» с Турцией и Ираном. По словам Шойгу, созданы условия для начала переговоров о полном прекращении огня в Сирии.

Путин заявил, что освобождение Алеппо является важным шагом для нормализации ситуации в Сирии и в регионе в целом.

«И эта операция, безусловно, здесь нет никаких сомнений, особенно в завершающей ее части, касающейся гуманитарной операции, завершилась при прямом участии, если не сказать при решающем участии и влиянии, наших военнослужащих», — подчеркнул глава государства (цитата по РИА Новости).

Он также попросил передать российским военным в Сирии «наилучшие пожелания и благодарность за проделанную работу». Он поблагодарил Минобороны и руководство Генштаба за работу.

Накануне вечером верховное командование сирийской армии заявило о «восстановлении безопасности и стабильности» в Алеппо и о полном освобождении города от террористов. Военные приступили к разминированию юго-восточных кварталов города.

Бои за освобождение Алеппо проходили в течение последних нескольких месяцев. Армия президента Сирии Башара Асада при поддержке российских вооруженных космических сил смогла освободить большую часть города.

В начале недели глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия, Турция и Иран являются самыми эффективными силами для урегулирования ситуации в Сирии. По словам министра, совместные действия властей этих стран позволили эвакуировать из восточных районов Алеппо большинство мирного населения.