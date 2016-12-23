Президент: Мост в Крыму назовут Керченским

Президента РФ Владимира Путина на пресс-конференции 23 декабря спросили, как бы он назвал мост, который сейчас строят в Крыму и который в народе называют Керченским.

«Я придумал его строить, а вы придумали, как его назвать», – отметил президент, добавив, что речь об этой переправе шла еще в царские времена.

Также Владимир Путин подчеркнул, что после постройки моста объем турпотока в Крым возрастет, однако он выразил надежду, что и высокотехнологичная отрасль в Крыму будет расти. Также, по мнению президента, перспективными отраслями на полуострове могли бы быть судоремонт, сельское хозяйство, химическая промышленность.

«В Севастополе и в Крыму рост производства намного выше, чем в среднем по стране. Однако зарплаты у людей ниже, но я верю, что пройдет время и это выравняется», – отметил национальный лидер.