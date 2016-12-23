Петербуржец задержан по подозрению в насилии над 77-летней женщиной

Следственный комитет Петербурга проводит расследование по факту нападения на женщину 77 лет. Задержанный мужчина подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера.

О нападении на пенсионерку 23 декабря сообщает Следственный комитет Петербурга. Инцидент произошел ночью 21 декабря в поселке Понтонный. По версии следствия, 28-летний петербуржец напал на пенсионерку, после чего совершил в ее отношении действия сексуального характера.

Петербуржец арестован, в его отношении возбуждено уголовное дело. Проверяется причастность мужчины к другим подобным происшествиям.