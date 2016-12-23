Путин: От продажи «Башнефти» и пакета «Роснефти» бюджет получил 1 трлн 100 млрд рублей

На большой пресс-конференции Владимира Путина, которая проходит 23 декабря в Москве, президента спросили про деньги, которые Россия должна получить от продажи «Башнефти» и 19,5% акций «Роснефти». Прозвучал также вопрос о том, все ли деньги от приватизации поступили в бюджет.



Путин заявил, что об этом можно не волноваться: бюджет получил 1 трлн 100 млрд рублей.

Итоговая пресс-конференция главы государства проходит в Москве в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной.