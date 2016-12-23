Президент РФ: Мы сильнее любого агрессора

Глава государства Владимир Путин в ходе пресс-конференции 23 декабря заявил, что Россия сильнее любого потенциального агрессора.

«В силу комплекса причин: модернизации оборонного комплекса, внутреннего состояния общества», – объяснил он.

«Должен сказать, и мы этого не скрываем, мы действительно проделали очень большую работу по модернизации нашего ракетно-ядерного потенциала», – добавил Путин.

При этом, по его словам, боевая готовность США у него не вызывает вопросов: «Что касается Трампа, он и раньше говорил об укреплении ядерной составляющей обороны США. Больше удивляют заявления действующей администрации США, которая начала доказывать, что у них самые мощные ВС. С этим никто и не спорил».

Президент также подчеркнул, что Россия действует в строгом соответствии со всеми международными договоренностями по ядерным силам.