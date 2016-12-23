ЦРУ против ответных кибератак США в адрес России
Глава Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Джон Бреннан выступил против ответных действий США на российские кибератаки, которые, по данным американских спецслужб, проводились во время президентской кампании. Об этом Бреннан заявил в интервью Национальному общественному радио США (NPR).
«Я не думаю, что мы должны прибегать к методам и приемам тактики наших противников, которые они используют против нас», — заявил директор разведывательного управления, отметив, что, по его мнению, американской стороне «нужно помнить», за что она «борется».
«Мы боремся за нашу страну, за нашу демократию, наш образ жизни», — отметил Бреннан. «Аферы, которыми занимаются некоторые наши оппоненты и противники, я думаю, ниже величия этой страны», — заключил глава ЦРУ.
Источник: РБК