Школа меньше, чем жизнь

«Уроки с ребенком делать не надо» - один из самых обсуждаемых тезисов психолога Михаила Лабковского. Споры кипят. Кто-то пробует и рассказывает, как изменились отношения с детьми, кто-то не хочет даже попытаться «отпустить ситуацию» со школой. Специально для «Фонтанки» Михаил рассуждает на тему отношений между родителями и детьми, твердо стоя на своей позиции: «Отстаньте от них с учебой». И объясняет, почему.

Многие годы я говорю, что учеба детей не должна находиться в зоне ответственности родителей. Причем в интересах обеих сторон. Но все новые и новые родители продолжают оккупировать эту зону и выбить их оттуда очень сложно.

И уже выросли те первые дети, чьим папам и мамам (бабушкам и дедушкам) я советовал навсегда отвалить от своих чад с вопросами про школу. Выросли самостоятельными, деятельными, веселыми людьми и продемонстрировали правильность этой позиции. Но каждый раз, когда на лекции я говорю, что уроки с ребенком делать не надо, опять начинаются охи и ахи про будущее, якобы пущенное на самотек.

Получается так, что душевное здоровье собственных детей и доверие в отношениях с ними родителей волнует гораздо меньше, чем баллы по ЕГЭ. А ведь здоровье и доверие для будущего важней однозначно.

Контакт с ребенком, близость, обнимашки, возможность поговорить по душам, ответить на волнующие его вопросы, утешить, вместе порадоваться, прожить с ним его дни, его взросление, разделить большие и маленькие события его жизни – вот за что стоит держаться и что нельзя пускать на самотек. А учебу можно. И даже необходимо.

Да, я правда убежден, что учеба – личное дело ребенка. А ваше, родительское дело любить его и заботиться о нем независимо от его успеваемости, прически, пятен на майке, успехов в спорте, музыке, изобразительных искусствах и вообще любых его успехов и провалов. Только безусловная любовь дает детям силы, веру в себя, психологическую стабильность и ресурсы для развития их талантов.

Знаете кто имеет все шансы вырасти здоровым и счастливым человеком? Ребенок, которого любили просто потому, что он есть; любили таким, какой он есть, не пытаясь его «улучшить»; любили, не стесняясь демонстрировать ему свою любовь. Вот что самое главное для его дальнейшей жизни.

И наоборот, у того, кто знает – двойка может стать причиной грандиозного семейного скандала, презрения, охлаждения, трагедии, нелюбви и не дай Бог побоев, таких шансов гораздо-гораздо меньше.

Многим родителям удается любить ребенка «просто так» только пока он очень маленький. А потом начинает школа и отношения раскалываются на ДО и ПОСЛЕ. И после 1 сентября все становится довольно напряженно. Бывает так, что напряжение не спадает уже никогда, либо спадает слишком поздно, чтобы изменить милые традиции семейного общения. «Что получил?» сменяется на «Когда ты уже нормальную работу найдешь?» и «Когда кредит на квартиру возьмешь?», потом свадьбы, внуки и все сначала. Вырабатывается фирменный родительский стиль постоянного недовольства, поиска до чего докопаться, чтобы найти огрехи в поведении и жизни своего дитя. Найти и указать. Стиль «яжемать». (Или отец, неважно). И нет в таких отношениях места ни для любви, которая дает силы, ни для роскоши человеческого общения.

Еще раз: да, я правда убежден, что разговоры о школе надо оставлять за порогом дома. И параллельно учиться говорить с детьми о чем-то еще. Вас же волнует что-то еще? Спорт, книги, кино, музыка, еда, здоровье, люди вокруг, ваши собственные заботы и радости. Соцсети, видеоблоги…

Да, я совершенно уверен, что до тех пор, пока ребенок не хочет вмешивать родителей в свои школьные проблемы, вмешиваться самим не нужно. А если к контролю над успеваемостью вас пытаются привлечь педагоги, я советую избегать открытых столкновений с ними, кивать, обещать обратить пристальное внимание и проконтролировать. И ничего этого не делать. Потому что у вас своя работа, а у учителей своя.

Это им зарплату платят за то, чтобы они учили, доносили, заинтересовывали, мотивировали и пр. И если по отношению к вашему отпрыску (а может, и ко всему классу) у них это пока не получается – ничего не поделаешь. Ну не повезло ребенку. В будущем наверстает, если понадобится. Либо, как вариант, попросит о помощи. И тогда вы ее обязательно окажете.

Да, многолетний опыт наблюдений и практики показывает, что вопрос: «Как дела в школе?» способен убить самое хорошее настроение и самые лучшие отношения. Ребенок же вас не спрашивает в конце рабочего дня, хорошо ли вы сегодня работали, хвалил ли вас начальник и что конкретно он сказал? Представьте себе: вы на порог, мечтаете поужинать, а на вас прямо в прихожей нападают с такими вопросами. Вряд ли бы вам это понравилось. А с детьми это проделывается ежевечерне. Получается, они и в школе как на работе, и дома как на работе. Там учителя, дома родители.

И да, я считаю, что виной всему страхи и тревожность родителей. А также их стремление, кстати, абсолютно невротическое, держать все под контролем. Это те самые страхи и контроль, из-за которых дети (целые поколения) вырастают несамостоятельными, слегка или сильно подавленными, да еще и никогда не знают, чего хотят. Им просто не дают возможности осознать свои желания.

И да, наорать после визита в электронный дневник гораздо легче, чем проявить настоящую заботу. Строить все общение с ребенком вокруг вопроса, сделал он уроки или нет и что сказала мариванна про вчерашнюю контрольную, гораздо проще, чем выстроить доверительные отношения, где обе стороны чувствуют себя нормальными полноценными личностями. Действовать с позиции силы, а не с позиции доверия – всегда проще. Но, может, хватит?

Никуда не денется ваша учеба. Особенно в наше время, когда получать образование можно всю жизнь. Помогайте, если ребенок хочет учиться осознанно и добровольно. И не заставляйте, если не хочет или не может (причины могут быть в том числе и медицинские, и их надо выяснять).

Пусть ваш школьник сам учится распоряжаться своим временем, силами, способностями, желаниями. И принимает на себя последствия своих решений или своей беспечности, и сам разбирается с ними.

Пусть сам развивает отношения не только с ровесниками, но и с учителями. И сам беспокоится за свои оценки и за свое будущее. Иначе не повзрослеет. И тогда в будущем его «взрослые» проблемы тоже придется решать вам. «Поступать» его в институт, покупать квартиру…

Попробуйте справиться с тревогой. Подумайте, что важней: чтобы поводок не выпадал из ваших рук или чтобы сын или дочь всегда чувствовали ваше внимание и поддержку? И чтобы это было взаимно и всегда…

Дайте ребенку любовь, доверие и время. Дайте ему возможность дышать и определяться. И в будущем у вас будет меньше поводов для беспокойства.

Приглашаю вас на свою лекцию в Санкт-Петербурге

"Как выйти из невротических отношений"

…с собой, партнером, детьми и родителями

18 января, в 19:30, отель «Англетер».

Поговорим об этом в общем и в частностях – на примере ваших историй и в процессе ответов на ваши вопросы.

Билеты и доступ к трансляции: