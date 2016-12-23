Президент объяснил, как относится к делу Улюкаева

На большой пресс-конференции 23 декабря президента РФ Владимира Путина журналист радиостанции «Эхо Москвы» спросил главу государства о министре экономического развития Алексее Улюкаеве.

«Улюкаев – человек вам близкий и доверенный. Вы слышали от него версию (возбуждения уголовного дела. — Прим. ред.)?» – спрашивает журналист.

Президент отметил, что оперативными службами было сделано достаточно, чтобы появился повод отстранить министра от должности в связи с утратой доверия.

«Во что это выльется, посмотрим во время суда. Предварительные выводы делать нецелесообразно и вредно», – говорит президент.

Напомним, Владимир Путин в пятницу, 23 декабря 2016 года, выступает на большой пресс-конференции в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной в Москве.