«Питерлэнд-2» закрыт по техническим причинам

Аквапарк «Питерлэнд-2» на Васильевском 23 декабря закрыли по техническим причинам, когда откроют — неизвестно, сообщили в пресс-службе «Питерлэнд-2».

Сегодня по техническим причинам аквапарк на улице Кораблестроителей, 14, работать не будет. Информация об этом появилась на сайте и в соцсетях. Дату открытия в пресс-службе не сообщают. «Фонтанке» пояснили, что в этом году «Питерлэнд-2» уже несколько раз не работал по техническим причинам. В каждом случае аквапарк на Васильевском простоял закрытым не больше дня.

О возобновлении работы аквапарка«Питерлэнд-2» объявят на официальном сайте и в соцсетях.