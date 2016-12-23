Путин: Все обстоятельства убийства Маневича так и не удалось выяснить
Владимир Путин на большой пресс-конференции 23 декабря сообщил, что до сих пор следствие не может выяснить все обстоятельства убийства вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича, расстрелянного в Северной столице 18 августа 1997 года.
«По всем резонансным делам следствие, как правило, выясняет все обстоятельства. Так было по (депутату ЗакСа Галины. – Прим. ред.) Старовойтовой. К сожалению, обстоятельства убийства Маневича, с котором мы были дружны, так и не удалось выяснить», – добавил он.
Справка:
Михаил Владиславович Маневич родился 18 февраля 1961 года в Ленинграде. Российский экономист и политический деятель. В 1980-х годах входил в круг ленинградских экономистов-реформаторов, неформальным лидером которых был Анатолий Чубайс. С 1994 года - председатель комитета по управлению городским имуществом (КУГИ) Петербурга, с 1996 года - одновременно вице-губернатор города. Идеолог принятой в декабре 1994 года концепции управления недвижимостью, согласно которой государство не может быть эффективным собственником, а должно устанавливать единые для всех правила игры. В результате Петербург приобрёл на некоторое время репутацию региона с самым продвинутым в системном отношении рынком недвижимости. 18 августа 1997 года был смертельно ранен пятью пулями из автомата Калашникова. В ноябре 2009 года в убийстве Михаила Маневича сознался Алексей Гардоцкий, находящийся под следствием по делу банды Сергея Зарипова — бригадира ОПГ, подконтрольной Юрию Шутову.