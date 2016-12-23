Путин: Все обстоятельства убийства Маневича так и не удалось выяснить

Владимир Путин на большой пресс-конференции 23 декабря сообщил, что до сих пор следствие не может выяснить все обстоятельства убийства вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича, расстрелянного в Северной столице 18 августа 1997 года.

«По всем резонансным делам следствие, как правило, выясняет все обстоятельства. Так было по (депутату ЗакСа Галины. – Прим. ред.) Старовойтовой. К сожалению, обстоятельства убийства Маневича, с котором мы были дружны, так и не удалось выяснить», – добавил он.