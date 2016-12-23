Сорок тысяч бутылок нелегального алкоголя найдено на Софийской

Управление Росалкогольрегулирования совместно с экономической полицией и ФСБ обнаружили в результате утреннего рейда по Фрунзенскому району более 40 тысяч бутылок нелегального алкоголя, маркированного поддельными марками.

"Нелегальный розлив винодельческой продукции различных наименований осуществлялся на Софийской улице. В настоящее время обнаружено более 40 тысяч бутылок готовой продукции, маркированной поддельными федеральными специальными марками. Кроме того, складские помещения с поддельной водкой обнаружены в Выборгском районе", – сообщает сайт петербургского управления Росалкогольрегулирования.