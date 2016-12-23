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23.12.2016 12:36

Сорок тысяч бутылок нелегального алкоголя найдено на Софийской

Управление Росалкогольрегулирования совместно с экономической полицией и ФСБ обнаружили в результате утреннего рейда по Фрунзенскому району более 40 тысяч бутылок нелегального алкоголя, маркированного поддельными марками.

"Нелегальный розлив винодельческой продукции различных наименований осуществлялся на Софийской улице. В настоящее время обнаружено более 40 тысяч бутылок готовой продукции, маркированной поддельными федеральными специальными марками. Кроме того, складские помещения с поддельной водкой обнаружены в Выборгском районе", – сообщает сайт петербургского управления Росалкогольрегулирования.

Справка:

С раннего утра 23 декабря сотрудники Росалкогольрегулирования, Управления «К» центрального аппарата ФСБ вместе со спецназом и Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти врываются на территории, где, по их данным, может находиться подпольное производство алкоголя.

По данным «Фонтанки», одна правоохранительная бригада вошла на Софийскую, 93, где застала разлив шампанского «Боско». Были задержаны рабочие-мигранты, начался демонтаж оборудования.

Также силовики посетили СНТ «Климовец» в Выборгском районе Петербурга, где на улице Шишкина обнаружили ангары, набитые подготовленной продукцией с водкой. Там также были застигнуты мигранты, разливающие спирт из цистерн и наклеивающие этикетки десяти наименований водки.


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