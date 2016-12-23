Президент: Если на финансовом рынке останутся «прачечные» по отмывке денег, ничего хорошего не получится

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 23 декабря, отвечая на вопрос о деятельности ЦБ, заявил, что ни в стране, ни за рубежом нет никого, кто бы считал, что Центробанк действует ошибочно, оздоравливая банковскую систему РФ.

«Если на нашем финансовом рынке будут оставаться «прачечные» по отмывке денег, ничего хорошего не получится. А чтобы обеспечить интересы физических лиц, введена система гарантирования», – отметил президент.

«Что касается небольших банков, я говорил уже об этом: нам нужна сеть региональных банков. При этом можно снизить требования к их регулированию», – добавил он.