Путин пообещал революцию в развитии новых технологий

Президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции, которая в эти минуты проходит в Москве в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной, оценил развитие высокотехнологичных отраслей в стране.

«Оружия мы экспортируем на 14,5 млрд долларов, IT-технологии — уже на 7 млрд», – ответил на вопрос журналистов о высокотехнологичных отраслях Путин и добавил, что многие отрасли экономики уже стали конкурентоспособными.

Глава государства уверен, что «мы должны совершить революцию» в развитии новых технологий.