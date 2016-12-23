Президент РФ пообещал инфляцию в 5,5 процента

Первый вопрос, заданный главе государства Владимиру Путину на большой пресс-конференции, которая в эти минуты проходит в Москве в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной, касался экономического положения страны.

Президенту напомнили анекдот, который он рассказал на прошлогодней большой пресс-конференции про белые и черные полосы. Белая ли полоса была у страны в 2016 году, спросили журналисты?

«Вопрос традиционный», – ответил Путин и предложил сравнить цифры 2015 и 2016 годов.

«Мы вчера с коллегами смотрели цифры. По ВВП страны в прошлом году был спад 3,7%, в этом году снижение будет около 0,5–0,6%. За ноябрь был даже намечен рост», — констатирует президент.

По его словам, рост связан с ростом в некоторых отраслях промышленности. В первую очередь, динамику демонстрируют машиностроение и сельское хозяйство.

Также президент высказался об инфляции: «В этом году уверенно меньше», – сказал он.

Глава государства отметил, что прогнозировалась инфляция на уровне 5,7 процента, но, «скорее всего, выйдем на 5,5 процента».