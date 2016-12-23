Президент РФ пообещал инфляцию в 5,5 процента

Еще
15:04 23.12.2016
Пришлите свою новость!
15:02
Путин: Детей лучше не шлепать
15:00
Путин объяснил, почему «не пошла» опера «Иисус Христос – суперзвезда»
14:53
В Белоруссии обвинили Россию в недобросовестной конкуренции
14:53
КС рассмотрит дело Дадина 24 января
14:50
Президент пообещал обеспечить права курдов
14:50
Портрет Юрия Шевчука на Литейном завершен
14:45
Кунсткамера запустила мобильное приложение: игры и гид
14:44
Путин попросил не упоминать всуе запрещенную в России ИГИЛ
14:41
Путин анонсировал подачу российского газа в Крым
14:36
Объявлено время начала новогодних мультимедийных шоу на Дворцовой
14:32
Путин о деле Севастиди: Не понимаю суть претензий к ней
14:28
Пиотровский и Лурье прочитают лекции в поддержку Европейского университета
14:25
Путин попросил не спекулировать на теме гибели польского президента Качиньского
14:19
Шестерых российских лыжников отстранили от соревнований. Финал КМ в Тюмени не пройдет
14:16
«Глоракс» добилась повышения застройки на намыве Васильевского острова
14:08
Минкультуры предписало приостановить реновацию квартала у парка Александрино
14:08
Путин спрогнозировал рост цены на нефть
14:05
В Ливии захватили пассажирский самолет
14:03
Путин пообещал, что убийство посла Карлова не отразится на отношениях России и Турции
14:00
Граждан Сирии и Алжира будут судить за попытку нелегально попасть в Финляндию за полторы тысячи евро
14:00
Путин о налоговых сборах: Я в курсе, но подробностей не знаю
13:53
Путин заступился за трудовых мигрантов с Украины
13:51
Петербургский завод Hyundai сократил в 2016 году производство на 10%
13:50
Путин об украинских разведчиках: Пора это все прекратить
13:36
Журналист из Петербурга попросил Путина пригласить его на Госсовет
13:34
В Telegram появятся еврейские стикеры
13:34
Путин защитил хакеров, вскрывших почту демократов в США
13:27
МОК начал расследование против 28 российских олимпийцев в Сочи
13:25
Путин о гонке вооружений: Не мы это придумали, мы вынуждены отвечать на этот вызов
13:22
Путин: Долг бюджетов регионов РФ превысил 2 триллиона рублей
13:19
Президент РФ: Деятельность антидопинговых агентств должна быть прозрачной
13:15
Путин рассказал, как чувствует себя в статусе «самого влиятельного человека мира»
13:11
В Петербурге четверо водителей неисправных маршруток отправлены под суд
13:04
Подозреваемый в теракте в Берлине найден и застрелен в Милане
13:02
Уникальные императорские сани впервые покажут публике в Царском Селе
12:56
Шойгу отчитался Путину о завершении операции по освобождению Алеппо
12:55
Президент: Мост в Крыму назовут Керченским
12:54
Петербуржец задержан по подозрению в насилии над 77-летней женщиной
12:51
Путин: От продажи «Башнефти» и пакета «Роснефти» бюджет получил 1 трлн 100 млрд рублей
12:49
ЦРУ против ответных кибератак США в адрес России
12:49
Президент РФ: Мы сильнее любого агрессора
12:45
Путин о досрочных выборах президента: Возможно, но нецелесообразно
12:43
Президент объяснил, как относится к делу Улюкаева
12:41
«Питерлэнд-2» закрыт по техническим причинам
12:39
Путин: Все обстоятельства убийства Маневича так и не удалось выяснить
12:36
Сорок тысяч бутылок нелегального алкоголя найдено на Софийской
12:31
Президент: Если на финансовом рынке останутся «прачечные» по отмывке денег, ничего хорошего не получится
12:29
Путин пообещал революцию в развитии новых технологий
12:28
Финн насобирал стеклотары на рождественское путешествие
12:25
Президент РФ пообещал инфляцию в 5,5 процента
12:24
Петербурженка с молотком в руке отвоевала дочку у бывшего мужа
12:20
Путина обрадовало снижение оттока капитала
12:18
За критику правоохранителей в Сети задержан мужчина, собиравшийся взорвать Новгородский кремль
12:12
Две трети российских облигаций признаны неликвидными
12:12
Следствие разобралось с бывшими правителями банка «Советский»
12:10
В Петербурге и Москве могут поменять дорожные знаки
12:09
Россия попросила Apple помочь взломать iPhone убийцы посла в Турции
12:00
Nota Bene: День бюрократа
12:00
Мутко назвал принудительным отказ России от этапа Кубка мира по биатлону
11:56
Похитители на Cayenne вымогали миллион за освобождение приезжего в Петербурге
11:54
Данни, Смольников и Файзулин поедут с «Зенитом» на зимние сборы
11:47
За два часа проверки полиция изъяла в Апраксином только 130 пачек сигарет
11:35
Fitch отзывает все рейтинги по национальной шкале в РФ
11:15
"Пикалевский цемент" избежал банкротства
11:10
Финн нарисовал гигантского волка на льду озера
11:03
Из-за дефектной трубы на улице Полярников почти сутки не было тепла
10:56
РСП Михалкова обвинили в незаконном выводе 1,84 млрд рублей
10:50
В Региональном центре аутизма прошла первая ёлка
10:44
Полиция Петербурга раскрыла всех участников банды лжеторговцев машинами
10:41
Управделами получило разрешение на строительство комплекса Верховного суда в Петербурге
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
23.12.2016 12:25
13 Комментариев

Президент РФ пообещал инфляцию в 5,5 процента

Первый вопрос, заданный главе государства Владимиру Путину на большой пресс-конференции, которая в эти минуты проходит в Москве в Центре  международной торговли на Краснопресненской набережной, касался экономического положения страны.

Президенту напомнили анекдот, который он рассказал на прошлогодней большой пресс-конференции про белые и черные полосы. Белая ли полоса была у страны в 2016 году, спросили журналисты?

«Вопрос традиционный», – ответил Путин и предложил сравнить цифры 2015 и 2016 годов.

«Мы вчера с коллегами смотрели цифры. По ВВП страны в прошлом году был спад 3,7%, в этом году снижение будет около 0,5–0,6%. За ноябрь был даже намечен рост», — констатирует президент.

По его словам, рост связан с ростом в некоторых отраслях промышленности. В первую очередь, динамику демонстрируют машиностроение и сельское хозяйство.

Также президент высказался об инфляции: «В этом году уверенно меньше», – сказал он.  

Глава государства отметил, что прогнозировалась инфляция на уровне 5,7 процента, но, «скорее всего, выйдем на 5,5 процента».


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Ранее по теме
Путина обрадовало снижение оттока капитала
добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (13)
zhurin
23 декабря 2016 г. 15:02
Как всегда обещал ;)
ab-cook
23 декабря 2016 г. 14:28
путена смотреть,слушать,обсуждать — себя не уважать.
Nikonorr
23 декабря 2016 г. 14:16
Где-то это уже слышали.... Там что-то еще про рельсы было)))
Клапауциус
23 декабря 2016 г. 13:38
Sovetsky: И проценты по рублевым депозитам и кредитам существенно выше. Так "верят" в стабильность рубля ?
Snaky
23 декабря 2016 г. 13:35
Порылся в бумагах. Не, у мене такого обещания за его подписью нету.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
22.12.2016 13:27

Банк «Санкт-Петербург» с Mastercard запустили совместную акцию «cash back за покупки на АЗС с Apple Pay»

Банк «Санкт-Петербург» совместно с платежной системой Mastercard запустил акцию «5% cash back за покупки на АЗС с Apple Pay», которая продлится с 15 декабря 2016 года по 15 января 2017 года
«Терминал - Ресурс»
13.10.2016 17:48

ЖК «Образцовый квартал» введен в эксплуатацию

Компания «Терминал - Ресурс» ввела в эксплуатацию жилой комплекс «Образцовый квартал». Не изменяя своим традициям, компания-застройщик досрочно сдала новый малоэтажный объект в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
«Salut!»
20.09.2016 17:37

Апартаменты в Петербурге: SALUT - старт продаж нового корпуса

Компания «Союз Инвест Девелопмент» объявляет о старте продаж в новом корпусе 5.2 многофункционального комплекса «Salut!»
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Путин: Детей лучше не шлепать
В Белоруссии обвинили Россию в недобросовестной конкуренции
Президент пообещал обеспечить права курдов
Путин попросил не упоминать всуе запрещенную в России ИГИЛ
Путин анонсировал подачу российского газа в Крым
Путин о деле Севастиди: Не понимаю суть претензий к ней
Путин попросил не спекулировать на теме гибели польского президента Качиньского
Минкультуры предписало приостановить реновацию квартала у парка Александрино
Путин о налоговых сборах: Я в курсе, но подробностей не знаю
Путин заступился за трудовых мигрантов с Украины
Трансляция. Большая пресс-конференция Владимира Путина
Возвращение строптивой на Мойку
Как чиновник Смольного в суд за честными выборами пошел
«Никто из Японии на Курилы не поедет»
Парламентарии сели на коня
Репутацию Горизбиркома доведут до суда
«Мирный договор с Японией не нужен»
Чайка и Бортников бьются за полицию на транспорте
Навальный: кандидат в президенты или в осужденные
Быт и нравы властей муниципальных
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В Петербурге РАР, ФСБ и полиция начали облаву на подпольный алкоголь

Здание 12-ти Коллегий, фото: Антонина Байгушева / ДП

Nota Bene: День бюрократа

предоставлено пресс-службой Главного управления Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Росгвардия в Петербурге разогнала «воровскую сходку»

скриншот видео с сайта facebook.com

В Казани водитель въехал в здание аэропорта, покатался, разнес кафе и был задержан

фото с сайта vk.com

Число пострадавших при взрыве у «Коломенской» выросло до четырех

«Фонтанка» показывает видео конфликта со стрельбой в ресторане «Капулетти»

Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
22.12.2016 13:27
Банк «Санкт-Петербург» с Mastercard запустили совместную акцию «cash back за покупки на АЗС с Apple Pay»
Банк «Санкт-Петербург» совместно с платежной системой Mastercard запустил акцию «5% cash back за покупки на АЗС с Apple Pay», которая продлится с 15 декабря 2016 года по 15 января 2017 года
«Терминал - Ресурс»
13.10.2016 17:48
ЖК «Образцовый квартал» введен в эксплуатацию
Компания «Терминал - Ресурс» ввела в эксплуатацию жилой комплекс «Образцовый квартал». Не изменяя своим традициям, компания-застройщик досрочно сдала новый малоэтажный объект в Пушкинском районе Санкт-Петербурга
«Salut!»
20.09.2016 17:37
Апартаменты в Петербурге: SALUT - старт продаж нового корпуса
Компания «Союз Инвест Девелопмент» объявляет о старте продаж в новом корпусе 5.2 многофункционального комплекса «Salut!»
INKERI
16.09.2016 15:21
ЮИТ передает ключи от INKERI
ЮИТ приступил к передаче клиентам квартир в домах первой очереди 5-этажного жилого комплекса комфорт-класса INKERI, построенных в исторической части города Пушкин. В введенных в эксплуатацию в начале сентября 9 домах располагается 598 квартир. Свыше 90% из них уже продано.
INKERI
09.09.2016 10:34
ЮИТ сдал первую очередь INKERI
Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» ввела в эксплуатацию первую очередь 5-этажного жилого комплекса INKERI в городе Пушкин
ПАО «Сбербанк России»
08.09.2016 16:07
Ипотеку и электронное свидетельство собственности оформят в одном офисе
В июле-августе 2016 года около 200 семей из Северо-Западного региона воспользовались услугой Сбербанка по оформлению электронной регистрации собственности жилья
01.09.2016 13:08
Жители Северо-Западного региона в три раза чаще стали брать кредиты на образование
Клиенты Северо-Западного банка ПАО Сбербанк стали чаще брать кредиты на образование. За 7 месяцев 2016 года количество выданных кредитов в три раза превысило аналогичный показатель прошлого года.
Angry Birds Activity Park
17.08.2016 18:10
Angry Birds перешли на английский
Последние недели лета в Angry Birds Activity Park действует уникальная программа дневного лагеря – «Английский с Angry Birds»
«Образцовый квартал 2»
17.08.2016 16:57
Стартовали продажи в жилом комплексе «Образцовый квартал 2»
В новом малоэтажном жилом комплексе «Образцовый квартал 2» начались продажи. Только на старте продаж объявлены специальные цены на акционные квартиры
Вячеслав Заренков, генеральный директор Группы компаний «Эталон»
10.08.2016 15:20
Вячеслав Заренков поздравляет петербуржцев с Днем строителя
Вот уже 60 лет наша страна отмечает этот праздник, и с каждым годом внимание к нему растет. Потому что День строителя - это праздник созидания, праздник как для профессионалов, дарящих людям самое главное - дом
© 2000-2016 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.