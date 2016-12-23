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23.12.2016 12:24

Петербурженка с молотком в руке отвоевала дочку у бывшего мужа

В Петербурге ищут боевитую женщину, которая с молотком в руке вторглась в квартиру на набережной Карповки и отобрала ребенка у бывшего супруга. Он получил удар по голове.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 22 декабря в коммунальную квартиру на набережной реки Карповки, 30-33, ворвалась 32-летняя петербурженка. Дверь она взломала, а сопротивление соседей преодолела напором. Нашла бывшего мужа, ударила его молотком по голове и забрала дочку, которой 25 декабря исполнится три года.

Налетчица уехала на Volkswagen Tuguan. Его номер, как и место жительства женщины, полиции Петроградского района известны.


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