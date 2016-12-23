Путина обрадовало снижение оттока капитала

Президент РФ Владимир Путин на итоговой пресс-конференции 23 декабря 2016 г. заявил, что отток капитала из страны снижается: в этом году он планируется в районе 16-17 млрд рублей. Тем не менее глава государства обратил внимание на падение реальных доходов населения.

«Это само по себе не очень хорошо, так как ведет снижение потребительского спроса и отражается на инвестициях. Есть, правда, и положительный тренд: скромный прирост зарплаты. Это в целом настраивает на позитивный лад», – добавил Путин.