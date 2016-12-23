За критику правоохранителей в Сети задержан мужчина, собиравшийся взорвать Новгородский кремль

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по 282 статье УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) в адрес ранее судимого мужчины. Он подозревается в написании гневного текста в адрес правоохранительных органов, опубликованного в соцсети «ВКонтакте».

Как 23 декабря сообщает ГСУ СК РФ по Петербургу, текст был размещен на сайте в январе 2015 года. Его опубликовала знакомая подозреваемого в одной из открытых групп соцсети. В тексте были употреблены высказывания, которые унижали достоинство сотрудников правоохранительных органов. 43-летний мужчина задержан полицией Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», задержанный — отсидевший пять с половиной лет в колонии строгого режима Владимир Тимошенко. Он был осужден в 2010 году в Новгородской области за попытку подготовки теракта. В его квартире были найдены взрывчатка, самодельные бомбы и экстремистские материалы. Как писала «Лента.ру», Тимошенко собирался подорвать стену Новгородского кремля, желая привлечь внимание к проблемам «России и русского народа».