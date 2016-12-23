Следствие разобралось с бывшими правителями банка «Советский»

По делу банка «Советский» задержаны четыре фигуранта, как ранее и предполагала «Фонтанка».

Под боем находятся и бывшие члены правления, совета директоров и крупные менеджеры банка. Экономическая полиция Петербурга из трех регионов России собирала подозреваемых в предоставлении и получении фиктивных кредитов минимум на 150 миллионов рублей.

Несмотря на то, что 22 декабря 2016 года пресс-служба банка «Советский» посчитала информацию «Фонтанки» об обысках – провокационной (по крайней мере, такие комментарии банк «Советский» давал деловым российским СМИ), «Фонтанка» вынуждена сообщить о задержании четырех человек, связанных с этими оперативно-следственными мероприятиями.

Напомним, что вчера, 22 декабря, «Фонтанка» сообщала, что сотрудники Главного управления экономической безопасности МВД РФ, Управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти и Главного следственного управления ГУ МВД начали масштабные обыски в нескольких регионах России у предпринимателей и бывших руководителей банка «Советский». «Фонтанка» также сообщала, что обыски связаны с возбуждением уголовного дела по мошенничеству в особо крупном размере. А в материалах указаны факты выдачи фиктивных кредитов на номинальные компании.

Заметим, что 23 октября 2015 года Центробанк ввел временную администрацию в банке «Советский», этим занялось Агентство по страхованию вкладов. Позднее санатором назначили Татфондбанк, который в марте и вовсе выкупил «Советский». Однако в декабре с финансовыми проблемами столкнулся сам Татфондбанк. 15 числа регулятор утвердил трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов, сейчас в банке работает временная администрация.

По информации «Фонтанки», к ночи с 22 на 23 декабря Главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержало на двое суток экс-начальника Кредитного департамента АО банк «Советский» Кузнецова и троих предпринимателей, являющихся по версии следствия номинальными директорами подставных компаний. Это бывший сотрудник Импексбанка Семенов и некие Чернышева, Толстоухов.

По данным «Фонтанки», 22 декабря силовики провели обыски у них по месту жительства, а также еще десятки обысков у 13 фигурантов дела. 9 обысков проходило в Петербурге, остальные в Москве и Якутске. В том числе мероприятия коснулись бывшего председателя совета директоров АО банк «Советский» Митрушина, бывшего председателя правления АО банка «Советский» Карпова, бывшего заместителя председателя правления АО банк «Советский» Шахова, главного бухгалтера АО банка «Советский» Дьячука, экс-начальника Управления по рискам АО банка «Советский» Колбина. Есть вопросы у следствия и начальнику обслуживания юридических лиц АО банк «Советский» Павловой.

Согласно информации ГУ МВД, «… в период с февраля 2014 года по декабрь 2016 года оказывали незаконные услуги учредителям и руководителям кредитных учреждений на территории РФ, предшествующих отзыву у них лицензий на осуществление банковских операций…». По версии следствия, кредиты без соответствующего обеспечения выдавались ряду коммерческим организациям, которые возглавляли номинальные учредители. А денежные средства, выводимые на их расчетные счета, принадлежали вкладчикам АО банка «Советский».

Как стало известно «Фонтанке», в материалах уголовного дела присутствует информация о том, что «основой создания преступного плана послужила информированность соучастников о предстоящем введении в отношении АО банка «Советский» внешнего управления, что обеспечивало минимизацию рисков обнаружения правоохранительными органами следов планируемого преступления». В частности уголовное дело исследует кредитную линию, открытую в конце 2015 году между АО банком «Советский» и фирмой ООО «Сервис», с лимитом в 150 миллионов рублей под ставку 18 % годовых и сроком погашения до 5 октября 2018 года. Таким образом, 22 октября прошлого года эти 150 миллионов были перечислены ООО «Сервис», а деньги были распределены между соучастниками.

Здесь нелишне еще раз напомнить, что 23 октября 2015-го ЦБ ввел в банк «Советский» временную администрацию.

Главной интригой результатов мероприятий, проведенных полицией 22 декабря, явилась информация, полученная «Фонтанкой» из ГУ МВД. Звучит она для гипотетических будущих обвиняемых угрожающе: «Также установлено не менее 32 фиктивных организаций, на которые оформлялись невозвратные кредиты, в том числе и в других банках Российской Федерации».