Россия попросила Apple помочь взломать iPhone убийцы посла в Турции

Сотрудники российских и турецких правоохранительных органов, занимающиеся расследованием убийства посла РФ Андрея Карлова в Анкаре, потребовали от компании Apple предоставить им доступ к iPhone преступника Мевлюта Алтынташа.

По данным The Hacker News, следователи обратились в Apple с просьбой помочь им обойти PIN-код на телефоне iPhone 4S, принадлежавшем Алтынташу.

По данным MacReports, Apple требования следователей выполнять не собирается. Однако Россия, как удалось выяснить изданию, направила в Турцию специалистов, которые, вероятно, уже смогли получить доступ к iPhone убийцы посла.

Посол РФ в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря в художественной галерее в Анкаре, где он присутствовал на открытии выставки. Посла застрелил 22-летний полицейский Мевлют Алтынташ. Нападавший был убит полицией. Мотивы преступника пока не установлены, известно лишь, что во время убийства он выкрикивал исламистские лозунги и упоминал штурм Алеппо, в котором участвовала российская авиация.

Ответственность за убийство посла, как сообщали СМИ со ссылкой на опубликованное в Интернете заявление, взяла на себя сирийская вооруженная коалиция «Джейш аль-Фатха». Однако позже на исламистких сайтах появилось заявление, в котором «Джейш аль-Фатха» причастность к убийству посла отрицает. Подтвердить подлинность обоих заявлений не представляется возможным.

Для расследования убийства Карлова в Турцию направлена следственная группа из 18 человек.