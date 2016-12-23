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23.12.2016 12:02

«Строительный трест» сдал первую очередь ЖК «Город мастеров»

«Строительный трест» сдал первую очередь ЖК «Город мастеров»
ЖК «Город мастеров»

21 декабря компания «Строительный трест» получила разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди жилого комплекса «Город мастеров», который возводится на границе Калининграда и области, в пос. Большое Исаково.

Общая жилая площадь шести домов первой очереди составила почти 32,5 тысячи кв. метров. Также было сдано 1,7 тысяч кв. м автостоянок открытого типа с навесами. Всем домам первой очереди присвоен класс энергоэффективности А+ (очень высокий).

В шести сданных домах расположено 446 квартир. Квартирография представлена одно-, двух- и трехкомнатными квартирами, их площадь варьируется от 40 до 92,6 кв. метров. На первых этажах четвертого и шестого корпусов разместятся офисы и магазины. Цена квадратного метра в проекте начинается от 37 000 рублей. 

Жилой комплекс «Город мастеров» строится по единой архитектурной концепции, в проекте предусмотрены современные технологические решения: «скрытая» разводка коммуникаций, автономное отопление, стеклопакеты с 5-камерным профилем, бесшумные лифты.

Всего новый квартал будет включать в себя 14 жилых зданий, детский сад с бассейном, коммерческие помещения, крытые автостоянки. На всей территории будет проведено комплексное благоустройство: возле жилых домов разместятся детские площадки, стадион для игровых видов спорта, площадка для роллеров и скейтеров, велодорожка, зоны отдыха со скамейками, клумбы и цветники. 

ЖК "Город Мастеров"
ЖК "Город Мастеров"

Стоит отметить, что пос. Большое Исаково уже обеспечен качественной инфраструктурой. В поселке, в непосредственной близости от ЖК «Город мастеров», расположена «Школа будущего» – одно из лучших учебных заведений России, а также недавно прошедший реконструкцию детский сад на 300 мест. Также буквально в пяти минутах находится современный торговый центр Metro, поблизости открыт многопрофильный медицинский центр, есть SPA-центр с бассейном и несколькими видами саун, разнообразные спортивные клубы.

Общая площадь проекта превысит 77 тысяч кв. метров. Полное завершение строительства запланировано на III квартал 2018 года.

Справка о компании ЗАО «Строительный трест»


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21 декабря компания «Строительный трест» получила разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди жилого комплекса «Город мастеров», который возводится на границе Калининграда и области, в пос. Большое Исаково
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