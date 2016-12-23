Мутко назвал принудительным отказ России от этапа Кубка мира по биатлону

В Союзе биатлонистов России (СБР) сообщили, что не отказывались от проведения этапа Кубка мира по биатлону в Тюмени. Об этом рассказал вице-премьер Виталий Мутко, передает «Р-Спорт».

«Они [СБР] мне говорят, что такого не было, что не отдавали сами этап, в релизе такое есть. Не хочу за них комментировать», – сказал он.

Вечером 22 декабря Международный союз биатлонистов (IBU) сообщил, что СБР уведомил его об отказе от проведения этапа Кубка мира в Тюмени и юниорского чемпионата мира в Острове в 2017 году. Двое спортсменов были отстранены от соревнований, однако их имена не указываются.

IBU также потребовал начать расследование против СБР и 29 других спортсменов, имена которых упоминаются во второй части доклада Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о допинге в России.