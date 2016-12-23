Данни, Смольников и Файзулин поедут с «Зенитом» на зимние сборы

Стали известны имена игроков «Зенита», которые отправятся на первый зимний сбор в Объединенные Арабские Эмираты. Как сообщает Bobsoccer, среди прочих Мирча Луческу возьмет с собой Мигеля Данни, Игоря Смольникова, Олега Шатова, Александра Рязанцева и Виктора Файзулина, двух новичков — бразильского полузащитника Эрнани и вратаря Андрея Лунева, и несколько футболистов «Зенита-2».

Напомним, «Зенит» выйдет из отпуска 9 января. В этот день «Зенит» соберется в Санкт-Петербурге и после прохождения медицинского осмотра отправится на сборы. По плану, первый сбор пройдет в ОАЭ с 11 по 22 января, после команда отправится в Испанию и Турцию.