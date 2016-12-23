Sberbank CIB организовал для «Ренейссанс Констракшн» финансирование на 4,3 млрд рублей

Sberbank CIB организовал для «Ренейссанс Констракшн» финансирование в виде возобновляемой кредитной линии на пополнение оборотных средств в размере 4,3 млрд рублей сроком на 1,5 года. Сделку реализовали команды Sberbank CIB и Северо-Западного банка Сбербанка.

«Сотрудничество со Сбербанком позволяет нам развивать крупные инфраструктурные проекты, что в конечном итоге позитивно сказывается на состоянии российской экономики», – подчеркнул генеральный директор АО «Ренейссанс Констракшн» Андрей Власенко.

«Поддержка строительного бизнеса, ориентированного на устойчивое развитие, является одним из наших приоритетов. Банк заинтересован в развитии инфраструктуры и повышении инвестиционной привлекательности в регионах нашего присутствия», – отметил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Курдюков.

Международная строительная компания «Ренейссанс Констракшн» основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. Оказывает полный комплекс услуг в области проектирования и строительства торговых и бизнес-центров, многофункциональных комплексов, гостиниц, предприятий тяжелой, перерабатывающей промышленности, жилых зданий, объектов энергетики и инфраструктуры.