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Кунсткамера запустила мобильное приложение: игры и гид
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Путин попросил не упоминать всуе запрещенную в России ИГИЛ
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Объявлено время начала новогодних мультимедийных шоу на Дворцовой
14:32
Путин о деле Севастиди: Не понимаю суть претензий к ней
14:28
Пиотровский и Лурье прочитают лекции в поддержку Европейского университета
14:25
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23.12.2016 11:39

Sberbank CIB организовал для «Ренейссанс Констракшн» финансирование на 4,3 млрд рублей

Sberbank CIB организовал для «Ренейссанс Констракшн» финансирование на 4,3 млрд рублей
Сбербанк

Sberbank CIB организовал для «Ренейссанс Констракшн» финансирование в виде возобновляемой кредитной линии на пополнение оборотных средств в размере 4,3 млрд рублей сроком на 1,5 года. Сделку реализовали команды Sberbank CIB и Северо-Западного банка Сбербанка. 

«Сотрудничество со Сбербанком позволяет нам развивать крупные инфраструктурные проекты, что в конечном итоге позитивно сказывается на состоянии российской экономики», – подчеркнул генеральный директор АО «Ренейссанс Констракшн»  Андрей  Власенко.

«Поддержка строительного бизнеса, ориентированного на устойчивое развитие, является одним из наших приоритетов. Банк заинтересован в развитии инфраструктуры и повышении инвестиционной привлекательности в регионах нашего присутствия», – отметил председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Курдюков.

Международная строительная компания «Ренейссанс Констракшн» основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. Оказывает полный комплекс услуг в области проектирования и строительства торговых и бизнес-центров, многофункциональных комплексов, гостиниц, предприятий тяжелой, перерабатывающей промышленности, жилых зданий, объектов энергетики и инфраструктуры.

Справка о компании ПАО "Сбербанк России"

 


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23.12.2016 11:39
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Sberbank CIB организовал для «Ренейссанс Констракшн» финансирование в виде возобновляемой кредитной линии на пополнение оборотных средств в размере 4,3 млрд рублей сроком на 1,5 года
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