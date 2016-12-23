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23.12.2016 11:47

За два часа проверки полиция изъяла в Апраксином только 130 пачек сигарет

В Апраксином дворе — плановый рейд. Полиция 22 декабря в очередной раз искала на рынке нарушения законодательства. Результатом двухчасовой ревизии стали лишь 130 пачек сигарет и пятёрка мигрантов.

В пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 23 декабря сообщили, что вчера полиция два часа проверяла Апраксин двор. Правоохранителей интересовали нелегальные мигранты и несанкционированная торговля. По данным петербургского главка, 130 пачек сигарет изъято из незаконной продажи, пять нарушителей миграционного законодательства доставлены в управление по вопросам миграции ГУ МВД России, ещё восемь иностранцев попались без документов — их личности стражи порядка установят в территориальном отделе полиции.

По всем нарушениям составлены административные протоколы, сообщили в ГУ МВД по Петербургу.


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