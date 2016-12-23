Fitch отзывает все рейтинги по национальной шкале в РФ

Международное агентство Fitch объявило об отзыве рейтингов по национальной шкале в РФ. Как сообщает сайт московского филиала агентства, это сделано из-за новой системы регулирования отрасли кредитных рейтингов в России. Система налагает такие требования, которые не дают рейтингам Fitch Ratings использоваться в регулятивных целях.

Таким образом, Fitch Ratings отзовет около 150 публичных рейтингов по российской национальной шкале к 31 марта 2017 года.

"Fitch Ratings поддерживает и стремится продолжать открытый и конструктивный диалог с Центральным банком России. Fitch продолжит присваивать российским эмитентам рейтинги по международной шкале, как агентство делает уже много лет. <...> Агентство по-прежнему нацелено на предоставление прозрачных и ориентированных на перспективу мнений о кредитоспособности для инвесторов на российском рынке", – говорится на сайте организации.