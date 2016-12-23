Fitch отзывает все рейтинги по национальной шкале в РФ
Международное агентство Fitch объявило об отзыве рейтингов по национальной шкале в РФ. Как сообщает сайт московского филиала агентства, это сделано из-за новой системы регулирования отрасли кредитных рейтингов в России. Система налагает такие требования, которые не дают рейтингам Fitch Ratings использоваться в регулятивных целях.
Таким образом, Fitch Ratings отзовет около 150 публичных рейтингов по российской национальной шкале к 31 марта 2017 года.
"Fitch Ratings поддерживает и стремится продолжать открытый и конструктивный диалог с Центральным банком России. Fitch продолжит присваивать российским эмитентам рейтинги по международной шкале, как агентство делает уже много лет. <...> Агентство по-прежнему нацелено на предоставление прозрачных и ориентированных на перспективу мнений о кредитоспособности для инвесторов на российском рынке", – говорится на сайте организации.
Справка:
Согласно новому закону, вступающему в силу в 2017 году, рейтинговые агентства не вправе отзывать кредитные рейтинги, присвоенные по национальной рейтинговой шкале, в связи с решениями органов власти иностранных государств (например, в случае введения ими санкций в отношении тех или иных юрлиц). Это требование закона, говорят эксперты, фактически ставит международные агентства перед сложной необходимостью выбора между выполнением законодательства РФ и законодательства стран, где находится весь основной бизнес данных агентств (США, ЕС).
Наличие аккредитации Банка России является необходимым условием для осуществления рейтинговой деятельности на территории России после окончания переходного периода, который истекает 13 января 2017 года для российских юрлиц и 13 июля 2017 года для иностранных.
В настоящее время аккредитацию ЦБ прошли только два рейтинговых агентства - АКРА и "Эксперт РА". Для того, чтобы рейтинги "большой тройки" международных агентств по национальной шкале учитывались в регулятивных целях, они должны создать на территории РФ дочерние компании.
Агентство Moody's в марте приняло решение отозвать все рейтинги по национальной шкале, присвоенные российским эмитентам, а также закрыть российскую "дочку". S&P Global Ratings пока не комментировало свои планы.