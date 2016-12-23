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23.12.2016 11:57
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Трансляция. Большая пресс-конференция Владимира Путина

Президент России Владимир Путин в двенадцатый раз ответит на вопросы журналистов. В этом году на традиционную декабрьскую пресс-конференцию главы государства соберётся рекордное количество журналистов, на вопросы которых Путин будет отвечать в Центре международной торговли, расположенном на Краснопресненской набережной в Москве. «Фонтанка» организует текстовую трансляцию пресс-конференции.
Трансляция. Большая пресс-конференция Владимира Путина
Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин в пятницу, 23 декабря, проводит традиционную пресс-конференцию, на которую аккредитовано рекордное количество журналистов – 1437. Отвечать на вопросы глава государства начнет с полудня в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. Продолжительность мероприятия не прогнозируется, однако в среднем президент общается с прессой около трех часов. Отметим, что в этом году пресс-конфренцию впервые перенесли на сутки из-за похорон убитого в Турции российского посла Андрея Карлова. «Фонтанка» организует текстовую трансляцию пресс-конференции. 

15.00 Путина спршивают, зачем он выставляет на посты глав регионов людей из ближайшего окружения. «Вы специально это делаете? Сохранится ли эта тактика при формировании губернаторского корпуса в дальнейшем? С чем это связано? Есть слухи, что вы так "обкатываете" людей. Для каких целей?», – спрашивает коллега из «Комсомольской правды».

14.57 Я против ювенальной юстиции, говорит Путин. И призвал подробнее разобраться с вновь принятыми законами надо разобраться подробнее. А детей, кстати, лучше не шлепать и не ссылаться при этом на какие-то традиции.

14.54 Журналист уподобила ювенальную систему России скандинавской. 

14.51 Пресс-конференция приближается к третьему часу. Путина привлек плакат с призывом остановить ювенальную юстицию.

14.47 Отвечая, Путин пообещал господдержку патриотизма и призвал не делить хулиганов на хороших и плохих.

14.45 Коллег с Lenta.ru интересует, не перегибают ли в России палку с патриотизмом, закрывая неугодные кому-то выставки и отменяя спектакли. 

14.43 Путин отвечает, что Россия всегда уважала курдский народ, однако вмешиваться во внутрииракские процессы, к каковым относится и независимость курдов, не станет.

14.41 Вопрос от журналиста с Ближнего Востока. Спрашивает, про отношение Путина к становлению независимости курдов Ирака. 

14.38 Путин: Разве вам можно что-нибудь запретить?

Но с выводами коллег согласился, предложив не ставить ислам и терроризм в один ряд. 

14.36 Коллеги из Северного Кавказа предложили вообще запретить писать в СМИ название «Исламское государство», которое, напомним, является террористической организацией и его деятельность запрещена в РФ. Мотивируют тем, что террористы ИГ не имеют отношения к исламу и к государству. 

14.31 Мост, видимо, будет называться Керченским. По словам Путина, это название уже прижилось. В дополнение, Калиниграду пообещали бесперебойное энергоснабжение. А Крым, раз уж о нем вспомнили, по заявлению президента практически подключили к магистральным газопроводам РФ. 

14.28 Поговорили про шахматы и второй раз вернулись к теме моста через Керченский пролив, будущее название которого ну очень волнует СМИ в Калининграде. 

14.23 Президент пообещал разобраться в ее деле, однако заметил, что судебная система в России независимая, как и в любой цивилизованной стране. «Но если, как вы говорите, женщина отправила СМС о том, что видела, и если это видели все, то тогда действительно это странно», – сказал Путин.

14.22 RT спрашивает про семь лет колонии, которые за госизмену получила Оксана Севастиди, отправившая sms о составе с военной техникой.

14.20 Знаете, что такое телеканал «Ар Ти», который «обвиняют во всех смертных грехах»? Это Russia Today в произношении пресс-секретаря Владимира Владимировича.

14.15. С самолетом Путин попросил не нагнетать и заверил, что СК отдаст Польше обломки после завершения расследования. Что до ЕС, то по словам главы государства, отношения между странами союза – их личное дело, а России в лице ЕС нужен сильный партнер.

14.13 Журналист из Польши, два года назад задававший вопрос про самолет Качиньского, пришел за ответом и в дополнение полюбопытствовал, использует ли Россия себе во благо разногласия в ЕС. 

14.10 В качестве так назвываемого «алаверды», Путин вспомнил истории, когда 16-летние башкиры садились на коней и отправлялись на фронт. Импортозамещение в консалтинге журналисту пообещали. 

14.09 Вопрос из Уфы. Журналист вспомнил Великую Отечественную войну, от которой почему-то перешел к импортозамещению в консалтинге.

14.05 Тем временем пошел третий час общения президента с журналистами.

14.02 От угля к нефти, а точнее про цены на нее. По мнению Путина, экономика приспособилась к низким ценам на нефть, а ситуация должна стабилизироваться во второй половине 2017 года, когда с рынка уйдут излишки.

14.00 Бояться Кузбассу пока нечего. По словам президента, угля потребляют больше, чем нефти, поэтому шахтеров ждет перспективное будущее. 

13.57 Кузбасс волнуют две вещи: состояние угольной отрасли и объездная дорога вокруг Кемерово, через который сейчас проходит федеральная трасса.

13.54 Президент предложил разделять налоги и неналоговые сборы, а социальной справедливости достигать, увеличивая налоги на дороги авто и недвижимость. Ну и журналистам вновь напомнили про низкий НДФЛ — всего 13 процентов, который однако в семь раз с 2001 года увеличил сборы.

13.50 Далее журналисты вспомнили про налоги и сборы, вспомнив про платные парковки и дополнительное образование.

13.48 Вспомнили и про сбитый в прошлом году Су-24. Путин: Раньше я думал, что сбить самолет без прямого приказа Эрдогана не могли, однако сейчас я начинаю думать, что, возможно, это также были проникшие в турецкое правительство силы, хотевшие рассорить Анкару и Москву.

13.47 Поступил вопрос от журналистов из Турции, которые спросили про убийство российского посла. Путин назвал это нападением на Россию. 

13.41 Говоря про визовый режим, который регулярно обсуждают на Украине, Путин назвал визы анахронизмом холодной войны.

13.39 Вспомнили про украинского режиссера Сенцова, осужденного в России за подготовку терактов в Крыму. По словам Путина, режиссеры должны заниматься производством спектаклей и фильмов, а журналисты — журналистикой. 

13.36 Украинский журналист: Вы никогда не скрывали, что отправляли людей на Донбасс «решать военные вопросы». Вы понимаете, что русские надолго останутся для украинцев оккупантами? Путин: Неплохо было бы, чтобы в Донбассе украинскую армию для начала перестали считать оккупантами.

13.34 Посыпались вопросы про Украину. Говорят, что конфликт в Донбассе стал замороженным, а наши военные там не предусмотрены Минскими соглашениями. 

13.30 Вспомнили пенсионеров. Им выплатят обещанные пять тысяч.

13.28 Поговорили об экологии, которая, конечно, беспокоит президента.

13.24 Обаме кстати президент посоветовал извиниться перед избирателями и перестать сваливать вину на Россию. 

13.21 Путин: Проигравшая сторона всегда ищет виноватых на стороне... Сейчас вообще можно устроить хакерскую атаку, лежа дома на диване... Кто произвел атаки? Разве это важно... 

 

13.18 Путин подчеркивает, что Россия не нарушает никаких международных договоренностей.

 

13.14 BBC с вопросом про хакерские атаки перед выборами в США. По словам журналиста, в России мало что делается без ведома Путина, которому звонил Обама по «красному телефону» и велел прекратить атаки.

13.08 Кстати, фамилия информатора WADA – Родченков. 

13.06 Путин говорит, что проблема с допингом есть и её надо решать. Вспомнил сбежавших за границу информаторов. Фамилию упоминать не стал, сославшись на забывчивость. 

13.05 «Советский спорт» ожидаемо спросил про допинг и путь к очищению. 

13.04 Пресс-конфренция продолжается второй час.

 

13.02 Говоря про восстановление храмов, Путин посетовал, что буддистам в Москве храмов не хватает и пообещал помочь. Что до импортозамещения, то оно продвигается. 

13.00 От международной повестки вновь перешли к внутренней. Вопрос от издания из так называемой традиционной России. Вологодская область любопытствует про импортозамещение и восстановление православных храмов.

12.58 По словам Путина, демократы в США проиграли и президентские выборы и выборы в Конгресс, что говорит о конфликте элиты с народными массами.

12.56 Владимир Владимирович скромничает и спрашивает: "А что, часовню тоже я?"

12.54 Минутка международного обозрения. Британия вышла из ЕС. Трамп стал президентом, а 37 процентов республиканцев в США симпатизируют Путину. Ну и вопрос, каково нашему президенту быть самым влиятельным человеком в мире. 

12.50 Кстати, местные никак не могут придумать название мосту через Керченский пролив. Путин говорит, что он придумал строить мост, а не название.

12.47 Путин говорит, что Крыму предоставлены льготные режимы, а деньгами нужно правильно распорядиться. Местным властям, по его словам, пока сложно вписываться во внутрироссийские процессы, однако они справляются. В Крыму и Севастополе ударными темпами растет промышленное производство, на 6 и 25 процентов соответственно, а уровень безработицы ниже, чем в среднем по России.

фото с сайта facebook.com

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12.45 Вопрос про Крым и динамику его интеграции в экономику России. 

12.43 Порох в пороховницах у нас есть, хотя мы и не спорим, что армия США сильнейшая в мире, однако можем отразить атаку любого агрессора.

12.41 Wall Street Journal, видимо, поняв, что с избранным президентом США Трампом им жить ближайшие годы, спрашивает про ядерное оружие. Суть вопроса сводится к тому, есть ли у России порох в пороховницах. 

12.39 Wall Street Journal: Возможно ли, что в следующем году состоятся досрочные выборы президента?

Путин: Какой страны?

12.37 Расходы бюджета, по словам президента, будут сокращать за счет национальной обороны. Кстати, 1 трлн 100 миллиардов от приватизации «Роснефти» и «Башнефти» уже в бюджете.

12.34 С Улюкаевым Путин не общался, до решения суда выводы делать не будет, однако считает, что предоставленных на экс-министра материалов было достаточно, чтобы отправить его в отставку из-за утраты доверия.

 

12.31 Комментируя убийство Немцова, Путин вспомнил убийство Галины Старовойтовой и вице-мэра Петербурга Михаила Маневича. По словам президента, с Маневичем его связывали добрые личные отношения, а обстоятельства убийства до сих пор непонятны.

12.29 Путин: Я внимательно слежу за всеми громкими и резонансными делами. 

 

12.28 Вопрос от «Эха Москвы». Спрашивают про дело Улюкаева и убийство Немцова. 

12.24 Слово взяла журналистка из Татарстана, спросившая про кризис в банковской сфере. Слово ей дали словами «куда ж мы без татар». «Если будут не финансовые учреждения, а прачечные по отмывке денег, то система будет страдать» - ответил Путин, комментируя действия ЦБ.

12.22 По словам Путина, все не так уж и плохо. К примеру, экспорт IT-технологий достиг уже 7 млрд долларов и догоняет оборонку, которую мы экспортируем на 14 млрд. Оборонка вообще радует взрывной производительностью труда. 

12.17 Вопрос от журналиста издания «Аргументы и факты». Говорит про отставание России в информационных технологиях. 

12.16 Путин: Антикризисные меры поддержки они на то и антикризисные – они не должны быть постоянными. Мы должны делать так, чтобы сельхозпредприятия жили за счет естественного спроса, а не за счет государства.

12.13 А теперь – про сельское хозяйство. Президента спрашивают про субсидии, в частности в машиностроение.

12.12 Немного о демографии. Она радует, граждан становится все больше.

12.11 По словам президента, в 2016 году дела с оттоком капитала обстоят не так уж плохо. Утекли всего 16-17 миллиардов. Для сравнения, в 2014 – более 500 миллиардов. И кстати, заработная плата, пусть скромно, но растёт. 

12.08 Президент пообещал, что в этом году инфляция будет смотреться совершенно иначе, около 5,5 процента, что, по его словам, является рекордно низким уровнем.

12.07 Президент ответил, что все познается в сравнении. В прошлом году спад ВВП был 3,7 процента, но в этом году в ноябре даже зафиксирован рост. 

12.05 Первый вопрос от корреспондента «Вести.fm», который поинтересовался состоянием российской экономики.

12.04 Пресс-конфренция началась.

12.01 Все журналисты заняли места в зале и ожидают появления президента.

11.54 Прошлогодняя пресс-конференция Владимира Путина совпала  с расследованием ФБК про генпрокурора РФ Юрия Чайки.  Дальнобойщики обсуждали «Платон» и Игоря Ротенберга, который оказался совладельцем компании-оператора этой системы. Россияне следили за конфликтом между журналистом Олегом Кашиным и губернатором Псковской области Андреем Турчаком.

«Фонтанка» вспомнила самые яркие моменты общения главы государства с журналистами.Тему конфликта между Россией и Турцией затронули несколько  журналистов.  И все получили  ответ.

Владимир Путин: «Если кто-то  в турецком руководстве решил лизнуть американцев в одно место, не знаю, правильно они поступают или нет».

Корреспондент ТАСС год назад спросил Путина о возможных отставках в правительстве. Владимир Путин:  «Нет, вы знаете, я очень бережно отношусь к людям. И если что-то у кого-то не получается, за что я тоже несу ответственность, здесь  есть и моя вина».

Юрий Чайка пережил несколько неприятных минут, когда в декабре 2015 года журналисты спросили Путина о расследовании Навального.

Владимир Путин: «Что касается Чайки… Что касается Чайки… Что касается Чайки…».  После паузы президент все же ответил: «Есть контрольное управление президента. Мне не хотелось об этом говорить, но это не значит, что этим не занимаются».

Один из самых эмоциональных моментов пресс-конференции-2015: журналистка  спросила Путина о детях олигархов.   «В России успела подрасти «элитка»: дети генпрокурора Чайки, сын  Аркадия Ротенберга … Владимир Владимирович, когда вы приходили к власти, вы каких итогов ожидали и, может быть, что-то стоит поправить?». Владимир Путин: «Ротенберг-молодой, о котором вы упомянули, его отец нигде в госорганах не работает».

На пресс-конференцию  с главой государства  в 2015 году аккредитовалось  1390 журналистов.

11.50 Первая пресс-конференция Владимира Путина прошла в 2001 году. Она же стала самой короткой, продлившись около полутора часов. Самой долгой стала пресс-конференция 2008 года, когда президент отвечал на вопросы 4 часа 40 минут. Из года в год количество аккредитованных на встречу с президентом растет. Так, в 2001 году в мероприятии участвовало 500 журналистов, в этом году – 1437. 


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комментарии пользователей (6)
Денис Александро
23 декабря 2016 г. 15:02
я так и не понял почему был перенос даты конференции??? если после похорон президент поехал на коллегию МО
lyolik
23 декабря 2016 г. 15:01
Nikolele:
Владимир Владимирович очень четко и понятно все рассказал, объяснил и ответил на вопросы. Спасибо ему!
(вытирая слёзы умиления) Вы специально зарегистрировались, чтобы нам это сказать?
lyolik
23 декабря 2016 г. 14:59
"Стараясь покрепче овладеть собой, он по привычке потер руки и голосом наибольшей звучности заговорил так: — Вот, граждане, мы с вами видели случай так называемого массового гипноза. Чисто научный опыт, как нельзя лучше доказывающий, что никаких чудес и магии не существует. Попросим же маэстро Воланда разоблачить нам этот опыт. Сейчас, граждане, вы увидите, как эти, якобы денежные, бумажки исчезнут так же внезапно, как и появились. Тут он зааплодировал, но в совершенном одиночестве, и на лице при этом у него играла уверенная улыбка, но в глазах этой уверенности отнюдь не было, и скорее в них выражалась мольба." (с)
kivrus
23 декабря 2016 г. 14:56
Очень интересно! На Ф. " 14.22 RT спрашивает про семь лет колонии, которые за госизмену получила Оксана Севастиди, отправившая sms о составе с военной техникой." А по трансляции об этом только — только идет речь (14.54) Вот только сейчас про шахматы (14.55) А на Ф. "14.28 Поговорили про шахматы"
Nikolele
23 декабря 2016 г. 14:31
Владимир Владимирович очень четко и понятно все рассказал, объяснил и ответил на вопросы. Спасибо ему!
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20.09.2016 17:37
Апартаменты в Петербурге: SALUT - старт продаж нового корпуса
Компания «Союз Инвест Девелопмент» объявляет о старте продаж в новом корпусе 5.2 многофункционального комплекса «Salut!»
INKERI
16.09.2016 15:21
ЮИТ передает ключи от INKERI
ЮИТ приступил к передаче клиентам квартир в домах первой очереди 5-этажного жилого комплекса комфорт-класса INKERI, построенных в исторической части города Пушкин. В введенных в эксплуатацию в начале сентября 9 домах располагается 598 квартир. Свыше 90% из них уже продано.
INKERI
09.09.2016 10:34
ЮИТ сдал первую очередь INKERI
Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» ввела в эксплуатацию первую очередь 5-этажного жилого комплекса INKERI в городе Пушкин
ПАО «Сбербанк России»
08.09.2016 16:07
Ипотеку и электронное свидетельство собственности оформят в одном офисе
В июле-августе 2016 года около 200 семей из Северо-Западного региона воспользовались услугой Сбербанка по оформлению электронной регистрации собственности жилья
01.09.2016 13:08
Жители Северо-Западного региона в три раза чаще стали брать кредиты на образование
Клиенты Северо-Западного банка ПАО Сбербанк стали чаще брать кредиты на образование. За 7 месяцев 2016 года количество выданных кредитов в три раза превысило аналогичный показатель прошлого года.
Angry Birds Activity Park
17.08.2016 18:10
Angry Birds перешли на английский
Последние недели лета в Angry Birds Activity Park действует уникальная программа дневного лагеря – «Английский с Angry Birds»
«Образцовый квартал 2»
17.08.2016 16:57
Стартовали продажи в жилом комплексе «Образцовый квартал 2»
В новом малоэтажном жилом комплексе «Образцовый квартал 2» начались продажи. Только на старте продаж объявлены специальные цены на акционные квартиры
Вячеслав Заренков, генеральный директор Группы компаний «Эталон»
10.08.2016 15:20
Вячеслав Заренков поздравляет петербуржцев с Днем строителя
Вот уже 60 лет наша страна отмечает этот праздник, и с каждым годом внимание к нему растет. Потому что День строителя - это праздник созидания, праздник как для профессионалов, дарящих людям самое главное - дом
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