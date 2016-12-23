Трансляция. Большая пресс-конференция Владимира Путина

Президент России Владимир Путин в двенадцатый раз ответит на вопросы журналистов. В этом году на традиционную декабрьскую пресс-конференцию главы государства соберётся рекордное количество журналистов, на вопросы которых Путин будет отвечать в Центре международной торговли, расположенном на Краснопресненской набережной в Москве. «Фонтанка» организует текстовую трансляцию пресс-конференции.

Президент России Владимир Путин в пятницу, 23 декабря, проводит традиционную пресс-конференцию, на которую аккредитовано рекордное количество журналистов – 1437. Отвечать на вопросы глава государства начнет с полудня в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. Продолжительность мероприятия не прогнозируется, однако в среднем президент общается с прессой около трех часов. Отметим, что в этом году пресс-конфренцию впервые перенесли на сутки из-за похорон убитого в Турции российского посла Андрея Карлова. «Фонтанка» организует текстовую трансляцию пресс-конференции.

15.00 Путина спршивают, зачем он выставляет на посты глав регионов людей из ближайшего окружения. «Вы специально это делаете? Сохранится ли эта тактика при формировании губернаторского корпуса в дальнейшем? С чем это связано? Есть слухи, что вы так "обкатываете" людей. Для каких целей?», – спрашивает коллега из «Комсомольской правды».

14.57 Я против ювенальной юстиции, говорит Путин. И призвал подробнее разобраться с вновь принятыми законами надо разобраться подробнее. А детей, кстати, лучше не шлепать и не ссылаться при этом на какие-то традиции.

14.54 Журналист уподобила ювенальную систему России скандинавской.

14.51 Пресс-конференция приближается к третьему часу. Путина привлек плакат с призывом остановить ювенальную юстицию.

Песков: "Может быть про образование?" Путин: "Нет. Вот девушка без всяких." Операторы добавляют: "комплексов". #Путин — Радио Нашего Города (@mariafmkirov) 23 декабря 2016 г.

14.47 Отвечая, Путин пообещал господдержку патриотизма и призвал не делить хулиганов на хороших и плохих.

14.45 Коллег с Lenta.ru интересует, не перегибают ли в России палку с патриотизмом, закрывая неугодные кому-то выставки и отменяя спектакли.

14.43 Путин отвечает, что Россия всегда уважала курдский народ, однако вмешиваться во внутрииракские процессы, к каковым относится и независимость курдов, не станет.

14.41 Вопрос от журналиста с Ближнего Востока. Спрашивает, про отношение Путина к становлению независимости курдов Ирака.

14.38 Путин: Разве вам можно что-нибудь запретить?

Но с выводами коллег согласился, предложив не ставить ислам и терроризм в один ряд.

Я один заметил, что в прошлые пресс конференции #Путин на фоне была карта России, а сейчас карта мира!?)#президент на что то намекает?) — Яковлев-Римский Ник (@nick88rus) 23 декабря 2016 г.

14.36 Коллеги из Северного Кавказа предложили вообще запретить писать в СМИ название «Исламское государство», которое, напомним, является террористической организацией и его деятельность запрещена в РФ. Мотивируют тем, что террористы ИГ не имеют отношения к исламу и к государству.

14.31 Мост, видимо, будет называться Керченским. По словам Путина, это название уже прижилось. В дополнение, Калиниграду пообещали бесперебойное энергоснабжение. А Крым, раз уж о нем вспомнили, по заявлению президента практически подключили к магистральным газопроводам РФ.

14.28 Поговорили про шахматы и второй раз вернулись к теме моста через Керченский пролив, будущее название которого ну очень волнует СМИ в Калининграде.

14.23 Президент пообещал разобраться в ее деле, однако заметил, что судебная система в России независимая, как и в любой цивилизованной стране. «Но если, как вы говорите, женщина отправила СМС о том, что видела, и если это видели все, то тогда действительно это странно», – сказал Путин.

Уже третий час вместо #Путин'а твиттер подсовывате мне @VVPutin_cat.

Это лишний раз подтверждает, что если не Путин, то Кот. pic.twitter.com/fsWZQkWvTb — Катёнка (@iPrupru) 23 декабря 2016 г.

14.22 RT спрашивает про семь лет колонии, которые за госизмену получила Оксана Севастиди, отправившая sms о составе с военной техникой.

14.20 Знаете, что такое телеканал «Ар Ти», который «обвиняют во всех смертных грехах»? Это Russia Today в произношении пресс-секретаря Владимира Владимировича.

14.15. С самолетом Путин попросил не нагнетать и заверил, что СК отдаст Польше обломки после завершения расследования. Что до ЕС, то по словам главы государства, отношения между странами союза – их личное дело, а России в лице ЕС нужен сильный партнер.

14.13 Журналист из Польши, два года назад задававший вопрос про самолет Качиньского, пришел за ответом и в дополнение полюбопытствовал, использует ли Россия себе во благо разногласия в ЕС.

14.10 В качестве так назвываемого «алаверды», Путин вспомнил истории, когда 16-летние башкиры садились на коней и отправлялись на фронт. Импортозамещение в консалтинге журналисту пообещали.

14.09 Вопрос из Уфы. Журналист вспомнил Великую Отечественную войну, от которой почему-то перешел к импортозамещению в консалтинге.

14.05 Тем временем пошел третий час общения президента с журналистами.

14.02 От угля к нефти, а точнее про цены на нее. По мнению Путина, экономика приспособилась к низким ценам на нефть, а ситуация должна стабилизироваться во второй половине 2017 года, когда с рынка уйдут излишки.

14.00 Бояться Кузбассу пока нечего. По словам президента, угля потребляют больше, чем нефти, поэтому шахтеров ждет перспективное будущее.

13.57 Кузбасс волнуют две вещи: состояние угольной отрасли и объездная дорога вокруг Кемерово, через который сейчас проходит федеральная трасса.

13.54 Президент предложил разделять налоги и неналоговые сборы, а социальной справедливости достигать, увеличивая налоги на дороги авто и недвижимость. Ну и журналистам вновь напомнили про низкий НДФЛ — всего 13 процентов, который однако в семь раз с 2001 года увеличил сборы.

13.50 Далее журналисты вспомнили про налоги и сборы, вспомнив про платные парковки и дополнительное образование.

Заметили, что нет вопроса из Иркутска? Некому задавать — Петр Кузнецов (@peterkuznetsov) 23 декабря 2016 г.

13.48 Вспомнили и про сбитый в прошлом году Су-24. Путин: Раньше я думал, что сбить самолет без прямого приказа Эрдогана не могли, однако сейчас я начинаю думать, что, возможно, это также были проникшие в турецкое правительство силы, хотевшие рассорить Анкару и Москву.

13.47 Поступил вопрос от журналистов из Турции, которые спросили про убийство российского посла. Путин назвал это нападением на Россию.

13.41 Говоря про визовый режим, который регулярно обсуждают на Украине, Путин назвал визы анахронизмом холодной войны.

Мам, смотри, я на прессухе у Путина! Смотри, мам pic.twitter.com/87Hru9FuN8 — RIP Новости (@riarip) 23 декабря 2016 г.

13.39 Вспомнили про украинского режиссера Сенцова, осужденного в России за подготовку терактов в Крыму. По словам Путина, режиссеры должны заниматься производством спектаклей и фильмов, а журналисты — журналистикой.

Putin is fielding some really hard-hitting stuff from a vibrant and critical media today. pic.twitter.com/XW8GOqw4ZK — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) 23 декабря 2016 г.

13.36 Украинский журналист: Вы никогда не скрывали, что отправляли людей на Донбасс «решать военные вопросы». Вы понимаете, что русские надолго останутся для украинцев оккупантами? Путин: Неплохо было бы, чтобы в Донбассе украинскую армию для начала перестали считать оккупантами.

13.34 Посыпались вопросы про Украину. Говорят, что конфликт в Донбассе стал замороженным, а наши военные там не предусмотрены Минскими соглашениями.

Putin's big annual press conference. Hour one. pic.twitter.com/HxD7AlWwN5 — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) 23 декабря 2016 г.

13.30 Вспомнили пенсионеров. Им выплатят обещанные пять тысяч.

несколько сюрреалистично сижу в бесконечной очереди к лору под бубнеж путина. про медицину уже было? — Сологуб (@ivegottheflu) 23 декабря 2016 г.

13.28 Поговорили об экологии, которая, конечно, беспокоит президента.

13.24 Обаме кстати президент посоветовал извиниться перед избирателями и перестать сваливать вину на Россию.

13.21 Путин: Проигравшая сторона всегда ищет виноватых на стороне... Сейчас вообще можно устроить хакерскую атаку, лежа дома на диване... Кто произвел атаки? Разве это важно...

13.18 Путин подчеркивает, что Россия не нарушает никаких международных договоренностей.

13.14 BBC с вопросом про хакерские атаки перед выборами в США. По словам журналиста, в России мало что делается без ведома Путина, которому звонил Обама по «красному телефону» и велел прекратить атаки.

13.08 Кстати, фамилия информатора WADA – Родченков.

Мечта №47. Кружка как у Путина на столе#прессконференция — Petr Chaadaev (@petrchaadaev) 23 декабря 2016 г.

13.06 Путин говорит, что проблема с допингом есть и её надо решать. Вспомнил сбежавших за границу информаторов. Фамилию упоминать не стал, сославшись на забывчивость.

13.05 «Советский спорт» ожидаемо спросил про допинг и путь к очищению.

13.04 Пресс-конфренция продолжается второй час.

13.02 Говоря про восстановление храмов, Путин посетовал, что буддистам в Москве храмов не хватает и пообещал помочь. Что до импортозамещения, то оно продвигается.

13.00 От международной повестки вновь перешли к внутренней. Вопрос от издания из так называемой традиционной России. Вологодская область любопытствует про импортозамещение и восстановление православных храмов.

12.58 По словам Путина, демократы в США проиграли и президентские выборы и выборы в Конгресс, что говорит о конфликте элиты с народными массами.

12.56 Владимир Владимирович скромничает и спрашивает: "А что, часовню тоже я?"

12.54 Минутка международного обозрения. Британия вышла из ЕС. Трамп стал президентом, а 37 процентов республиканцев в США симпатизируют Путину. Ну и вопрос, каково нашему президенту быть самым влиятельным человеком в мире.

#прессконференция: Как Вы себя ощущаете в кресле самого влиятельного человека мира?



Наконец-то нормальные вопросы пошли 🖤 — 🐼 (@rozalina_gordon) 23 декабря 2016 г.

12.50 Кстати, местные никак не могут придумать название мосту через Керченский пролив. Путин говорит, что он придумал строить мост, а не название.

12.47 Путин говорит, что Крыму предоставлены льготные режимы, а деньгами нужно правильно распорядиться. Местным властям, по его словам, пока сложно вписываться во внутрироссийские процессы, однако они справляются. В Крыму и Севастополе ударными темпами растет промышленное производство, на 6 и 25 процентов соответственно, а уровень безработицы ниже, чем в среднем по России.

12.45 Вопрос про Крым и динамику его интеграции в экономику России.

12.43 Порох в пороховницах у нас есть, хотя мы и не спорим, что армия США сильнейшая в мире, однако можем отразить атаку любого агрессора.

12.41 Wall Street Journal, видимо, поняв, что с избранным президентом США Трампом им жить ближайшие годы, спрашивает про ядерное оружие. Суть вопроса сводится к тому, есть ли у России порох в пороховницах.

12.39 Wall Street Journal: Возможно ли, что в следующем году состоятся досрочные выборы президента?

Путин: Какой страны?

12.37 Расходы бюджета, по словам президента, будут сокращать за счет национальной обороны. Кстати, 1 трлн 100 миллиардов от приватизации «Роснефти» и «Башнефти» уже в бюджете.

12.34 С Улюкаевым Путин не общался, до решения суда выводы делать не будет, однако считает, что предоставленных на экс-министра материалов было достаточно, чтобы отправить его в отставку из-за утраты доверия.

12.31 Комментируя убийство Немцова, Путин вспомнил убийство Галины Старовойтовой и вице-мэра Петербурга Михаила Маневича. По словам президента, с Маневичем его связывали добрые личные отношения, а обстоятельства убийства до сих пор непонятны.

12.29 Путин: Я внимательно слежу за всеми громкими и резонансными делами.

12.28 Вопрос от «Эха Москвы». Спрашивают про дело Улюкаева и убийство Немцова.

12.24 Слово взяла журналистка из Татарстана, спросившая про кризис в банковской сфере. Слово ей дали словами «куда ж мы без татар». «Если будут не финансовые учреждения, а прачечные по отмывке денег, то система будет страдать» - ответил Путин, комментируя действия ЦБ.

12.22 По словам Путина, все не так уж и плохо. К примеру, экспорт IT-технологий достиг уже 7 млрд долларов и догоняет оборонку, которую мы экспортируем на 14 млрд. Оборонка вообще радует взрывной производительностью труда.

12.17 Вопрос от журналиста издания «Аргументы и факты». Говорит про отставание России в информационных технологиях.

12.16 Путин: Антикризисные меры поддержки они на то и антикризисные – они не должны быть постоянными. Мы должны делать так, чтобы сельхозпредприятия жили за счет естественного спроса, а не за счет государства.

12.13 А теперь – про сельское хозяйство. Президента спрашивают про субсидии, в частности в машиностроение.

12.12 Немного о демографии. Она радует, граждан становится все больше.

12.11 По словам президента, в 2016 году дела с оттоком капитала обстоят не так уж плохо. Утекли всего 16-17 миллиардов. Для сравнения, в 2014 – более 500 миллиардов. И кстати, заработная плата, пусть скромно, но растёт.

12.08 Президент пообещал, что в этом году инфляция будет смотреться совершенно иначе, около 5,5 процента, что, по его словам, является рекордно низким уровнем.

12.07 Президент ответил, что все познается в сравнении. В прошлом году спад ВВП был 3,7 процента, но в этом году в ноябре даже зафиксирован рост.

12.05 Первый вопрос от корреспондента «Вести.fm», который поинтересовался состоянием российской экономики.

12.04 Пресс-конфренция началась.

12.01 Все журналисты заняли места в зале и ожидают появления президента.

11.54 Прошлогодняя пресс-конференция Владимира Путина совпала с расследованием ФБК про генпрокурора РФ Юрия Чайки. Дальнобойщики обсуждали «Платон» и Игоря Ротенберга, который оказался совладельцем компании-оператора этой системы. Россияне следили за конфликтом между журналистом Олегом Кашиным и губернатором Псковской области Андреем Турчаком.

«Фонтанка» вспомнила самые яркие моменты общения главы государства с журналистами.Тему конфликта между Россией и Турцией затронули несколько журналистов. И все получили ответ.

Владимир Путин: «Если кто-то в турецком руководстве решил лизнуть американцев в одно место, не знаю, правильно они поступают или нет».

Корреспондент ТАСС год назад спросил Путина о возможных отставках в правительстве. Владимир Путин: «Нет, вы знаете, я очень бережно отношусь к людям. И если что-то у кого-то не получается, за что я тоже несу ответственность, здесь есть и моя вина».

Юрий Чайка пережил несколько неприятных минут, когда в декабре 2015 года журналисты спросили Путина о расследовании Навального.

Владимир Путин: «Что касается Чайки… Что касается Чайки… Что касается Чайки…». После паузы президент все же ответил: «Есть контрольное управление президента. Мне не хотелось об этом говорить, но это не значит, что этим не занимаются».

Один из самых эмоциональных моментов пресс-конференции-2015: журналистка спросила Путина о детях олигархов. «В России успела подрасти «элитка»: дети генпрокурора Чайки, сын Аркадия Ротенберга … Владимир Владимирович, когда вы приходили к власти, вы каких итогов ожидали и, может быть, что-то стоит поправить?». Владимир Путин: «Ротенберг-молодой, о котором вы упомянули, его отец нигде в госорганах не работает».

На пресс-конференцию с главой государства в 2015 году аккредитовалось 1390 журналистов.

11.50 Первая пресс-конференция Владимира Путина прошла в 2001 году. Она же стала самой короткой, продлившись около полутора часов. Самой долгой стала пресс-конференция 2008 года, когда президент отвечал на вопросы 4 часа 40 минут. Из года в год количество аккредитованных на встречу с президентом растет. Так, в 2001 году в мероприятии участвовало 500 журналистов, в этом году – 1437.