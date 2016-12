Трансляция. Большая пресс-конференция Владимира Путина

Президент России Владимир Путин в пятницу, 23 декабря, проводит традиционную пресс-конференцию, на которую аккредитовано рекордное количество журналистов – 1437. Отвечать на вопросы глава государства начнет с полудня в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной. Продолжительность мероприятия не прогнозируется, однако в среднем президент общается с прессой около трех часов. Отметим, что в этом году пресс-конфренцию впервые перенесли на сутки из-за похорон убитого в Турции российского посла Андрея Карлова. «Фонтанка» организует текстовую трансляцию пресс-конференции.

15.00 Путина спршивают, зачем он выставляет на посты глав регионов людей из ближайшего окружения. «Вы специально это делаете? Сохранится ли эта тактика при формировании губернаторского корпуса в дальнейшем? С чем это связано? Есть слухи, что вы так "обкатываете" людей. Для каких целей?», – спрашивает коллега из «Комсомольской правды».

14.57 Я против ювенальной юстиции, говорит Путин. И призвал подробнее разобраться с вновь принятыми законами надо разобраться подробнее. А детей, кстати, лучше не шлепать и не ссылаться при этом на какие-то традиции.

14.54 Журналист уподобила ювенальную систему России скандинавской.

14.51 Пресс-конференция приближается к третьему часу. Путина привлек плакат с призывом остановить ювенальную юстицию.

14.47 Отвечая, Путин пообещал господдержку патриотизма и призвал не делить хулиганов на хороших и плохих.

14.45 Коллег с Lenta.ru интересует, не перегибают ли в России палку с патриотизмом, закрывая неугодные кому-то выставки и отменяя спектакли.

14.43 Путин отвечает, что Россия всегда уважала курдский народ, однако вмешиваться во внутрииракские процессы, к каковым относится и независимость курдов, не станет.

14.41 Вопрос от журналиста с Ближнего Востока. Спрашивает, про отношение Путина к становлению независимости курдов Ирака.

14.38 Путин: Разве вам можно что-нибудь запретить?

Но с выводами коллег согласился, предложив не ставить ислам и терроризм в один ряд.

14.36 Коллеги из Северного Кавказа предложили вообще запретить писать в СМИ название «Исламское государство», которое, напомним, является террористической организацией и его деятельность запрещена в РФ. Мотивируют тем, что террористы ИГ не имеют отношения к исламу и к государству.

14.31 Мост, видимо, будет называться Керченским. По словам Путина, это название уже прижилось. В дополнение, Калиниграду пообещали бесперебойное энергоснабжение. А Крым, раз уж о нем вспомнили, по заявлению президента практически подключили к магистральным газопроводам РФ.

14.28 Поговорили про шахматы и второй раз вернулись к теме моста через Керченский пролив, будущее название которого ну очень волнует СМИ в Калининграде.

14.23 Президент пообещал разобраться в ее деле, однако заметил, что судебная система в России независимая, как и в любой цивилизованной стране. «Но если, как вы говорите, женщина отправила СМС о том, что видела, и если это видели все, то тогда действительно это странно», – сказал Путин.

14.22 RT спрашивает про семь лет колонии, которые за госизмену получила Оксана Севастиди, отправившая sms о составе с военной техникой.

14.20 Знаете, что такое телеканал «Ар Ти», который «обвиняют во всех смертных грехах»? Это Russia Today в произношении пресс-секретаря Владимира Владимировича.

14.15. С самолетом Путин попросил не нагнетать и заверил, что СК отдаст Польше обломки после завершения расследования. Что до ЕС, то по словам главы государства, отношения между странами союза – их личное дело, а России в лице ЕС нужен сильный партнер.

14.13 Журналист из Польши, два года назад задававший вопрос про самолет Качиньского, пришел за ответом и в дополнение полюбопытствовал, использует ли Россия себе во благо разногласия в ЕС.

14.10 В качестве так назвываемого «алаверды», Путин вспомнил истории, когда 16-летние башкиры садились на коней и отправлялись на фронт. Импортозамещение в консалтинге журналисту пообещали.

14.09 Вопрос из Уфы. Журналист вспомнил Великую Отечественную войну, от которой почему-то перешел к импортозамещению в консалтинге.

14.05 Тем временем пошел третий час общения президента с журналистами.

14.02 От угля к нефти, а точнее про цены на нее. По мнению Путина, экономика приспособилась к низким ценам на нефть, а ситуация должна стабилизироваться во второй половине 2017 года, когда с рынка уйдут излишки.

14.00 Бояться Кузбассу пока нечего. По словам президента, угля потребляют больше, чем нефти, поэтому шахтеров ждет перспективное будущее.

13.57 Кузбасс волнуют две вещи: состояние угольной отрасли и объездная дорога вокруг Кемерово, через который сейчас проходит федеральная трасса.

13.54 Президент предложил разделять налоги и неналоговые сборы, а социальной справедливости достигать, увеличивая налоги на дороги авто и недвижимость. Ну и журналистам вновь напомнили про низкий НДФЛ — всего 13 процентов, который однако в семь раз с 2001 года увеличил сборы.

13.50 Далее журналисты вспомнили про налоги и сборы, вспомнив про платные парковки и дополнительное образование.

13.48 Вспомнили и про сбитый в прошлом году Су-24. Путин: Раньше я думал, что сбить самолет без прямого приказа Эрдогана не могли, однако сейчас я начинаю думать, что, возможно, это также были проникшие в турецкое правительство силы, хотевшие рассорить Анкару и Москву.

13.47 Поступил вопрос от журналистов из Турции, которые спросили про убийство российского посла. Путин назвал это нападением на Россию.

13.41 Говоря про визовый режим, который регулярно обсуждают на Украине, Путин назвал визы анахронизмом холодной войны.

13.39 Вспомнили про украинского режиссера Сенцова, осужденного в России за подготовку терактов в Крыму. По словам Путина, режиссеры должны заниматься производством спектаклей и фильмов, а журналисты — журналистикой.

