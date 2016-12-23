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ЖКХ
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23.12.2016 11:03

Из-за дефектной трубы на улице Полярников почти сутки не было тепла

В районе улицы Полярников в Петербурге лопнула 500-миллиметровая труба. Сейчас дефект уже устранен, ГУП «ТЭК» заполнило трубу теплоносителем.

На холодные батареи 23 декабря «Фонтанке» пожаловались читатели. Как сообщили в пресс-службе предприятия, днем ранее авария действительно была. На этот раз из-за прорыва в 13:00 от отопления отключили 125 зданий. Все работы были завершены ночью, тепло вернулось в трубы. В ГУПе предположили, что отопление могло вернуться не во все дома по вине управляющих компаний. «С нашей стороны в Невском районе все в порядке», – уточняют в ГУП «ТЭК».


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Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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Автоплатеж ЖКХ не только сэкономит время, но и позволит выиграть
Около 100 тысяч автоплатежей ЖКХ ежемесячно подключают клиенты Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. Если в среднем у пользователя уходит около получаса на оплату услуг ЖКХ, то с подключением услуги
07.04.2016 17:21
Жилищный комитет вручил благодарность ЗАО «Сервис-Недвижимость»
6 апреля 2016 года в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» Жилищный комитет вручил благодарность ЗАО «Сервис-Недвижимость» (входит в ГК «Эталон») за высокие показатели в деятельности по управлению многоквартирными домами в Санкт-Петербурге по результатам 2015 года.
ПАО «Сбербанк России»
26.02.2016 12:20
Жители Карелии перечислили почти 190 млн рублей на капремонт через Сбербанк
Более 188,7 млн рублей перевели через Сбербанк жители Карелии на оплату капитального ремонта с начала действия Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
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В Северо-Западном регионе в адрес поставщиков услуг ЖКХ клиенты Сбербанка ежемесячно совершают автоплатежи на сумму около 580 млн рублей. Активными пользователями услуги Сбербанка стали более 220 тысяч клиентов. Доля автоплатежей за услуги ЖКХ с момента внедрения сервиса (2013г.) в Северо-Западном регионе увеличилась в 2 раза
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