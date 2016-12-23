Из-за дефектной трубы на улице Полярников почти сутки не было тепла

В районе улицы Полярников в Петербурге лопнула 500-миллиметровая труба. Сейчас дефект уже устранен, ГУП «ТЭК» заполнило трубу теплоносителем.

На холодные батареи 23 декабря «Фонтанке» пожаловались читатели. Как сообщили в пресс-службе предприятия, днем ранее авария действительно была. На этот раз из-за прорыва в 13:00 от отопления отключили 125 зданий. Все работы были завершены ночью, тепло вернулось в трубы. В ГУПе предположили, что отопление могло вернуться не во все дома по вине управляющих компаний. «С нашей стороны в Невском районе все в порядке», – уточняют в ГУП «ТЭК».